Comunicado do Business Wire :DXC Technology

Luxoft, uma Empresa de Tecnologia DXC (NYSE:DXC), e a LG Electronics (LG) anunciaram hoje que formarão uma joint-venture automotiva para avançar na implantação de cockpit digital pronto para produção, entretenimento a bordo para veículos, entretenimento no assento traseiro (RSE) e sistemas de carona com base na plataforma webOS Auto.

LG Electronics and Luxoft Joint Venture Agreement Signing Ceremony, January 7, 2020 (From left) Heewon Choi (VP, SW Business PMO, LG Electronics), Jonggyu Kim (President of Zenith and SVP of LG Electronics), I.P. Park (CTO of LG Electronics) (From right) Markus Kissendorfer (SVP, Automotive Sales, Luxoft), Vildan Hasanbegovic (Director, Automotive Partnerships, Luxoft), Mikhail Bykov (SVP, Automotive Solutions, Luxoft) (Photo: Business Wire)

A joint-venture reunirá um dos fornecedores de engenharia de software automotivo mais inovadores do setor com um dos principais inovadores do mundo em tecnologia e entretenimento doméstico.

"Este novo empreendimento reforça os recursos da Luxoft no projeto, desenvolvimento e implantação de soluções digitais de cockpit em larga escala e mobilidade conectada com base em plataformas abertas", disse Dmitry Loschinin, vice-presidente executivo da DXC Technology, e presidente e diretor executivo da Luxoft. "Os pontos fortes combinados da LG e da Luxoft criarão uma sinergia inestimável para implantar a webOS Auto, a plataforma para experiências digitais a nível de consumidor para montadoras e suas principais parcerias."

A Luxoft liderará a implantação da plataforma webOS Auto em sistemas prontos para produção no setor automotivo, contribuindo com sua rede de entrega global e sua organização de entrega em escala de engenharia.

"A joint-venture se baseia no relacionamento estabelecido e bem-sucedido entre as duas empresas, criando um grande efeito de sinergia nas experiências dos clientes da próxima geração", disse o Dr. I.P. Park, presidente e diretor técnico da LG Electronics. "Os recursos combinados e a execução da Luxoft com sua rede de entrega global acelerarão a implantação da webOS Auto em sistemas prontos para produção."

As montadoras e suas principais parcerias, operadores de frota e prestadores de serviços de mobilidade compartilhada já podem implantar a webOS Auto em sistemas de produção em série em larga escala, incluindo:

-- Sistemas digitais de cockpit;

-- Entretenimento no Assento Traseiro (RSE) quanto a necessidades tradicionais;

-- Entretenimento no Assento Traseiro (RSE) com modo de carona; e

-- Visor da cabine e do conjunto central para sistemas de passeio.

É previsto que a joint-venture inicie as operações no primeiro trimestre de 2020. A transação está sujeita à aprovação regulatória e outras condições habituais de fechamento.

Sobre a webOS Auto

A webOS Auto é uma plataforma aberta para cooperação e ideal para mobilidade compartilhada e inteligente. A webOS Auto fornece recursos e funcionalidades exclusivas bem como incorpora todos os componentes essenciais - como processamento multimídia, controle de vários monitores, conectividade e segurança - a fim de oferecer maior conforto e conveniência aos passageiros e motoristas.

Em 31 de agosto de 2018, a Luxoft e a LG anunciaram uma parceria para ajudar a criar a próxima geração da webOS como parte de uma estratégia para estender seus recursos e ecossistema às indústrias automobilística, de robótica e residências inteligentes. As empresas revelaram uma visão de futuro para Mobilidade Autônoma e Conectada na CES 2019, a fim de criar a webOS Auto, uma plataforma aberta para mobilidade compartilhada e inteligente, estendendo os recursos e o ecossistema da webOS ao mercado automotivo.

Luxoft na CES® 2020

Visite a Luxoft na CES para uma experiência pessoal e prática da Luxoft HALO, com base na plataforma webOS Auto e experimentar o futuro da mobilidade compartilhada e inteligente; estande nº 6928, North Hall, Tech East, Las Vegas Convention e World Trade Center.

Sobre a Luxoft

A Luxoft, uma empresa de tecnologia DXC (NYSE: DXC), é uma empresa de estratégia digital e engenharia de software que fornece soluções de tecnologia sob medida que impulsionam a mudança de negócios para clientes em todo o mundo. A Luxoft usa a tecnologia a fim de permitir a transformação dos negócios, aprimorar as experiências dos clientes e aumentar a eficiência operacional por meio de seus serviços de estratégia, consultoria e engenharia. A Luxoft realiza uma combinação exclusiva de excelência em engenharia e profunda experiência no setor, especializada em serviços automotivos, financeiros, viagens e hospitalidade, saúde, ciências da vida, mídia e telecomunicações. Para mais informação, acesse www.luxoft.com.

Sobre a DXC Technology

A tecnologia DXC (NYSE: DXC) ajuda empresas globais a executar seus sistemas e operações de missão crucial enquanto moderniza a TI, otimiza arquiteturas de dados e garante segurança e escalabilidade em nuvens públicas, privadas e híbridas. Com décadas de inovação, as maiores empresas do mundo confiam na DXC para implantar nosso conjunto de tecnologia corporativa para oferecer novos níveis de desempenho, competitividade e experiências do cliente. Saiba mais sobre a história da DXC e nosso foco em pessoas, clientes e execução operacional em www.dxc.technology.

Nota de Advertência sobre Declarações Prospectivas

Todas as declarações contidas neste comunicado à imprensa que não se referem direta e exclusivamente a fatos históricos constituem "declarações prospectivas". Estas declarações representam intenções, planos, expectativas e crenças da DXC, estando sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores, muitos dos quais estão fora de controle da DXC, sendo que nenhuma garantia pode ser dada de que os resultados descritos em tais declarações serão alcançadas. Muitos fatores podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente de tais declarações prospectivas referentes à transação anunciada acima, incluindo riscos relacionados a passivos imprevistos, investimentos futuros de capital, incapacidade de alcançar sinergias esperadas, perda de receita, atrasos ou interrupções nos negócios. Para obter uma descrição escrita dos fatores de risco que podem fazer com que os resultados reais nos negócios da DXC difiram materialmente das declarações prospectivas sobre esses assuntos, consulte a seção intitulada "Fatores de Risco" no Relatório Anual da DXC no Formulário 10-K para o exercício fiscal encerrado em 31 de março de 2019, os relatórios trimestrais da DXC no Formulário 10-Q para os períodos trimestrais encerrados em 30 de junho de 2019 e 30 de setembro de 2019, e qualquer informação atualizada nos arquivamentos subsequentes da CVM. A DXC se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar estas declarações prospectivas, seja como resultado de um evento subsequente ou de outro modo, exceto conforme exigido por lei.

A versão oficial e autorizada do comunicado é a emitida na língua original do mesmo. A tradução é apenas uma ajuda, devendo a mesma ser conferida com o texto na sua língua original, que é a única versão com validade legal.

