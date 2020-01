Pentágono denuncia manobras 'agressivas' russas no mar Arábico

O Pentágono acusou nesta sexta-feira o Exército russo de ações agressivas no mar Arábico depois que um de seus navios quase se chocou com uma embarcação da Marinha dos Estados Unidos.

O barco russo ignorou as explosões de advertência de colisão do USS Farragut e se aproximou muito antes de se afastar, evitando por pouco uma colisão, disse a quinta frota da Marinha americana, que revelou um vídeo do incidente.

"Enquanto o barco russo tomou medidas, a demora inicial para cumprir as normas internacionais, enquanto fazia uma aproximação agressiva que aumentou o risco de colisão", disse a frota em um comunicado.

O vídeo mostra que o barco russo se aproxima rapidamente da popa do navio de guerra americano de 155 metros. Também mostra que ignorou cinco explosões curtas emitidas pelo Farragut - o sinal marítimo internacional de risco de colisão.

"O barco russo inicialmente se negou, mas por fim mudou de rumo e os dois barcos abriram distância um do outro", disse o comunicado dos Estados Unidos.