Famosos se mobilizam na luta contra os incêndios na Austrália

Atores como Chris Hemsworth, cantores como Kylie Minogue ou tenistas como Roger Federer estão se mobilizando através de doações ou ações de caridade para financiar a luta contra os incêndios que devastam a Austrália ou para reconstruir as áreas devastadas.

A temporada de incêndios, particularmente precoce e violenta, já causou 26 mortes na Austrália, reduziu a cinzas uma área equivalente à da ilha da Irlanda e destruiu mais de 2.000 casas.

É uma catástrofe ecológica que chocou a opinião pública internacional e as estrelas do mundo da cultura e do esporte.

- Primeiro os australianos -

O ator Chris Hemsworth e sua esposa Elsa Pataky anunciaram que doarão um milhão de dólares australianos (620.000 euros, US$ 700.000), enquanto os cantores Kylie e Danni Minogue prometeram 500.000 dólares para bombeiros em áreas rurais, assim como Nicole Kidman e seu marido Keith Urban.

Seus compatriotas Russell Crowe - que no Globo de Ouro lançaram uma mensagem sobre essa catástrofe - e Rebel Wilson também se comprometeram a fazer doações, como também a cantora Dami Im, que representou seu país em 2018 no concurso Eurovision.

- Serena, Roger e Rafa -

Esportistas como o piloto Lewis Hamilton, os tenistas Novak Djokovic, Ashleigh Barty ou Maria Sharapova, ou as estrelas do críquete Chris Lynn e Glenn Maxwell anunciaram que desistiriam de parte de seus ganhos em função da causa.

Na quarta-feira, os organizadores do Aberto da Austrália, que começará nos próximos dias, informaram que as lendas Roger Federer, Serena Williams e Rafael Nadal participarão na próxima quarta-feira em jogos de exibição para arrecadar fundos, assim como Naomi Osaka, Caroline Wozniacki , Nick Kyrgios e Stefanos Tsitsipas.

- Leilões -

Várias celebridades decidiram oferecer alguns de seus pertences em leilões de caridade.

Serena Williams dará um vestido, e a atriz britânica Phoebe Waller-Bridge anunciou que vai leiloar a roupa que usava no Globo de Ouro.

A estrela do críquete Shane Warne conseguiu um milhão de dólares australianos pela venda de seu boné verde da Austrália

- Pink e Lizzo contribuem -

Vários americanos famosos se mobilizaram: Kylie Jenner, a caçula do clã Kardashian-Jenner, cantores Pink e Lizzo, cantora Shawn Mendes, estrela da televisão Ellen DeGeneres e atriz Patricia Arquette. Leonardo DiCaprio, através de sua organização da Earth Alliance, prometeu 3 milhões de dólares.

- Elton John e Metallica -

Elton John anunciou na terça-feira, durante um show, que doará um milhão de dólares. O Metallica prometeu US$ 500.000 para bombeiros.

Outras celebridades, como Margot Robbie, Naomi Watts ou Hugh Jackman, também indicaram que farão doações, embora sem especificar o valor.