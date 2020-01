Trump enviou mensagem de 'feliz aniversário' para líder norte-coreano

O presidente americano, Donald Trump, desejou "feliz aniversário" ao líder norte-coreano, Kim Jong-un, em um momento de ponto morto das conversas bilaterais sobre a questão nuclear - informaram fontes de Seul, nesta sexta-feira (10).

A Coreia do Norte nunca confirmou oficialmente a idade de Kim, nem sua data de nascimento, mas Dennis Rodman, ex-jogador de basquete americano e amigo do líder de Pyongyang, cantou-lhe "Happy Birthday" ("Feliz Aniversário") em um evento esportivo na capital norte-coreana em 8 de janeiro de 2014.

Em um documento oficial de Washington que impunha sanções à Coreia do Norte, há uma menção à data de 8 de janeiro de 1984 como seu nascimento, mas não se descarta que seja um ou dois anos mais velho.

Na quarta-feira, o conselheiro sul-coreano para Segurança Nacional, Chung Eui-yong, reuniu-se com Trump em Washington e, nesta sexta, ao voltar para Seul, disse que o presidente americano "desejou feliz aniversário a Kim Jong-un e pediu ao presidente sul-coreano, Moon Jae-in, que lhe transmita a mensagem".

E assim foi feito, segundo o funcionário sul-coreano, sem dar detalhes.

Os contatos entre as duas Coreias estão paralisados. Desde o colapso da cúpula Kim-Trump, em Hanói, no ano passado, Pyongyang fez várias investidas contra a Coreia do Sul.

Além disso, em um discurso de Ano Novo, Kim declarou o fim da moratória de seu regime sobre os testes de mísseis balísticos nucleares. Também ameaçou testar uma "nova arma estratégica".

Trump e Kim se reuniram três vezes desde junho de 2018, mas não houve um avanço tangível das negociações.