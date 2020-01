Mulher do príncipe Harry, Meghan, volta para o Canadá

A mulher do príncipe Harry, Meghan, voltou para o Canadá para ficar com o filho, Archie, de oito meses, após a decisão do casal de abandonar suas funções na realeza britânica - anunciou um porta-voz nesta sexta-feira (10).

"Posso confirmar as informações de que a duquesa está no Canadá", disse à AFP uma porta-voz dos duques de Sussex, sem especificar quando Meghan deixou o Reino Unido, ou onde Harry se encontra no momento.

Abalando a monarquia britânica e até surpreendendo a rainha Elizabeth II, Harry, de 35 anos, filho caçula do príncipe Charles, e Meghan, 38, ambos anunciaram na quarta-feira que querem se instalar na América do Norte.

O casal passou as festas de fim de ano no Canadá, com seu bebê, em vez de ficar com a família, na casa de campo da rainha, no leste da Inglaterra.

Em uma decisão que causou polêmica no país, os duques também decidiram pôr fim à sua relação oficial com a imprensa e assumir sua "independência financeira", após meses manifestando seu mal-estar com a pressão midiática e com as limitações impostas como membro da família real.