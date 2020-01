Aviões civis derrubados por mísseis desde 1973

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou nesta quinta-feira (9) que o Boeing 737 que caiu na véspera perto de Teerã foi derrubado por um míssil, provavelmente por engano.

Relação dos aviões civis atingidos por mísseis nas últimas quatro décadas.

- 298 mortos, Ucrânia -

17 de julho de 2014: o voo MH17 da Malaysia Airlines que seguia de Amsterdã para Kuala Lumpur é derrubado sobre o leste da Ucrânia, controlado por rebeldes.

As 298 pessoas a bordo do Boeing 777 morreram, incluindo 193 holandeses.

As autoridades de Kiev e os rebeldes separatistas pró-Rússia se acusaram mutuamente de disparar o míssil que derrubou o aparelho.

- 11 mortos, Somália -

23 de março de 2007: um cargueiro Ilyushin II-76 da companhia aérea bielorrussa é derrubado por um míssil logo após decolar de Mogadíscio.

As onze pessoas a bordo - engenheiros e técnicos bielorrussos que estavam na Somália para reparar outro avião atingido por míssil - morreram no ataque.

- 78 mortos, Mar Negro -

4 de outubro de 2001: 78 pessoas, a maioria israelenses, morreram quando um avião Tupolev-154, que seguia de Tel Aviv para Novosibirsk, explodiu sobre o Mar Negro.

A aeronave caiu a menos de 300 km da costa da Crimeia. Uma semana depois, Kiev admitiu um disparo acidental de míssil.

- 290 mortos, Golfo Pérsico -

3 de julho de 1988: um Airbus A-300 da Iran Air, que voava de Bandar Abbas, no Irã, para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, foi derrubado nas águas territoriais do Irã no Golfo Pérsico por mísseis disparados de uma fragata americana que patrulhava o Estreito de Ormuz.

As 290 pessoas a bordo morreram e os Estados Unidos pagaram ao Irã 101,8 milhões de dólares em indenização.

- 269 mortos, Sakhalin -

1º de setembro de 1983: Um Boeing 747 sul-coreano da Korean Air foi derrubado por caças soviéticos sobre a ilha de Sakhalin, após sair da rota. As 269 pessoas a bordo morreram. Funcionários soviéticos reconheceram, cinco dias mais tarde, a derrubada do aparelho.

- 108 mortos, deserto do Sinai -

21 de fevereiro de 1973: Um Boeing 727 da Libyan Arab Airline que voava de Trípoli para o Cairo foi derrubado por caças israelenses sobre o deserto do Sinai. Apenas quatro das 112 pessoas a bordo sobreviveram.

A força aérea israelense agiu após o Boeing sobrevoar instalações militares no Sinai e se negar a atender as ordens de pousar.