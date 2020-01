Califórnia destinará quase US 1,5 bi para sem-teto

O governador da Califórnia destinará quase 1,5 bilhão de dólares adicionais para combater os altos índices de sem-teto no Estado, que crescem de forma alarmante no Estado, apesar dos esforços das autoridades locais.

"O Estado da Califórnia está tratando do problema dos sem-teto como uma emergência real, porque ela é", disse o governador Gavin Newsom ao anunciar a construção de albergues de emergência em terrenos públicos.

Um relatório do departamento de Habitação publicado esta semana revela que há na Califórnia cerca de 150 mil sem-teto, um quarto da população total nesta condição nos Estados Unidos.

Newsom enviará uma proposta à Assembleia Legislativa para uma verba de 750 milhões de dólares no orçamento para garantir uma renda às pessoas vulneráveis sob risco de perder suas casas, e também para acelerar a construção de residências sociais.

O governador anunciou que destinará outros 700 milhões de dólares para programas médicos, assinalando que a população de rua enfrenta diversos problemas de saúde, incluindo doenças mentais.

A alta dos preços de aluguéis e propriedades no estado mais rico e populoso do país é uma das causas do problema do crescente número de sem-teto.