EUA: Câmara aprova lei para limitar poder de Trump no uso de força contra Irã

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou nesta quinta-feira, 9, uma lei com o objetivo de impedir que o presidente americano, Donald Trump, use a força militar do país contra o Irã, a menos que seja necessário para defender as tropas americanas ou que o Congresso autorize.



Os democratas da Câmara escreveram a lei de uma forma que impediria o veto de Trump, mas o projeto poderia não ter força legal. "Esta é uma declaração do Congresso dos EUA", disse a presidente da Câmara, a democrata Nancy Pelosi.



Enquanto isso, o Senado poderá em breve votar uma medida separada sobre o mesmo tema, que deve ser proferida sob as regras do Senado, mas que Trump poderia vetar.



O assassinato do general iraniano Qassim Suleimani na semana passada em Bagdá mexeu com as prioridades legislativas no Congresso americano, colocando a ameaça de um conflito entre os Estados Unidos e o Irã no topo das agendas da Câmara e do Senado. Fonte: Dow Jones Newswires