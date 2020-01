Hamilton doará US$ 500 mil dólares no combate a incêndios na Austrália

Seis vezes campeão do Mundo pela Fórmula 1, o piloto inglês Lewis Hamilton, de 35 anos, informou que doará US$ 500 mil como ajuda para no combate aos incêndios que atingem a Austrália, onde o desastre já tirou a vida de 26 pessoas e matou bilhões de animais.

"Me comprometo a contribuir com US$ 500 mil para ajudar os animais, os voluntários e os bombeiros", escreveu Hamilton no Twitter.

"Parte meu coração ver a devastação provocada pelos incêndios às pessoas e aos animais no país", acrescentou o piloto em mensagem na rede social, na qual também postou um vídeo que viralizou ao mostrar um coala sendo salvo em meio às chamas.

De acordo com um estudo da Universidade de Sidney, há estimativas de que até a última segunda-feira teriam morrido 1 bilhão de animais em decorrência dos incêndios, incluindo mamíferos, aves, répteis, insetos e invertebrados.

A doação de Hamilton é mais uma entre as de outras estrelas do esporte, como os nove jogadores australianos da NBA que anunciaram a ajuda de US$ 750 mil, e das tenistas Ashleigh Barty e Nick Kyrgios.