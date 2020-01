Comunicado do Business Wire :Oatey Co.

Oatey Co., fabricante líder no setor de encanamentos desde 1916, anunciou hoje as promoções de Michelle Newland e Brian DiVincenzo como presidentes de suas respectivas unidades de negócios.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200109005840/pt/

Plumbing product manufacturer Oatey Co. named Michelle Newland President, Retail and International (Photo: Oatey)

Newland atuará como presidente da unidade de negócios de varejo e internacional da Oatey, enquanto DiVincenzo atuará como presidente da unidade de negócios de atacado e comercial. Com mais de 20 anos de mandato na Oatey, Newland atuou anteriormente como vice-presidente de varejo e vendas internacionais. DiVincenzo atuou anteriormente como vice-presidente de vendas por atacado e comercial, estando na Oatey há mais de 8 anos. Ambos continuarão se reportando a Neal Restivo, diretor executivo.

"Michelle e Brian são líderes destacados que demonstraram claramente seu compromisso em fornecer um excelente serviço a nossos clientes", comentou Restivo. "Em suas novas funções, continuarão a garantir que estamos operando de modo que se alinhe totalmente às necessidades de nossos clientes."

SOBRE A OATEY

Desde 1916, a Oatey fornece produtos confiáveis e de alta qualidade para as indústrias de canalização residencial e comercial. Hoje, a Oatey opera uma rede abrangente de fabricação e distribuição, a fim de fornecer mais de 6.000 produtos a construtores profissionais, empreiteiros, engenheiros e consumidores de bricolage em todo o mundo.

Com sede em Cleveland, Ohio, a Oatey possui filiais nos EUA, Canadá, México e China. Para mais informações, acesse www.oatey.com, ligue (800) 321-9532 ou siga a Oatey no Facebook, Twitter, LinkedIn ou Instagram.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200109005840/pt/

Oatey Co. Katherine Lehtinen, Diretor de Marketing klehtinen@oatey.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.