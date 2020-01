Comunicado do Business Wire :MPEG LA, LLC

A líder mundial de licenciamento de propriedade intelectual MPEG LA, LLC ("MPEG LA") e a fornecedora líder internacional de smartfones e outros produtos inteligentes Xiaomi anunciaram hoje que a Xiaomi obteve a licença do portfólio de patentes de HEVC da MPEG LA ("HEVC License").

A licença de HEVC da MPEG LA possibilita acesso mundial aos direitos de patente essenciais para o padrão de codificação de vídeo digital HEVC (também conhecida como H.265 e MPEG-H parte 2) que fornece maior velocidade e eficiência em produtos de consumo que codificam e decodificam vídeo para internet, televisão e uso, recepção e transmissão móvel.

"A Xiaomi se junta aos 350 portadores de licença de portfólio de patente de HEVC da MPEG LA, demonstrando a ampla aceitação da licença como justa e razoável", disse Larry Horn, presidente e diretor executivo da MPEG LA. "A taxa de royalties acessível e os termos claros não discriminatórios da licença são os mesmos em todos os mercados do mundo em todos os produtos nos quais a tecnologia HEVC está incorporada, e o objetivo da MPEG LA é incluir tantas patentes essenciais de HEVC quanto possível pela mesma taxa de royalties razoável."

"Implementadores da tecnologia HEVC significativos, como a Xiaomi, recebem ofertas para se unirem aos diversos pools de patente de HEVC. Embora a Xiaomi acredite que uma abordagem de licença conjunta pode ser muito eficiente, diversos pools de patente apresentam problemas de empilhamento de royalties prejudiciais para os implementadores de tecnologia. Dessa forma, a Xiaomi incentiva fortemente a consolidação em um pool que ofereça royalties justos e razoáveis para todo o padrão HEVC", disse Paul Lin, vice-presidente de estratégia de IP e desenvolvimento de negócios global da Xiaomi.

MPEG LA, LLC

A MPEG LA é a maior fornecedora mundial de licenças "one-stop" para padrões e outras plataformas de tecnologia. Atuando desde a década de 1990, a empresa foi a pioneira do pool de patentes da atualidade, ajudando a produzir os padrões mais amplamente utilizados da história em produtos eletrônicos de consumo, e está expandindo o acesso a outras tecnologias revolucionárias. A MPEG LA opera programas de licenciamento para as mais diversas tecnologias, com mais de 22 mil patentes em 91 países, cerca de 250 titulares de patentes e um número superior a seis mil licenciados. Ao auxiliar os usuários com a implementação de suas opções de tecnologia, a MPEG LA oferece soluções de licenciamento que proporcionam acesso a propriedade intelectual fundamental, liberdade de operação, riscos reduzidos de litígios e previsibilidade no processo de planejamento de negócios. Para obter mais informações, acesse www.mpegla.com.

Xiaomi

A Xiaomi Corporation foi fundada em abril de 2010 e foi listada na principal comissão da bolsa de valores de Hong Kong em 9 de julho de 2018 (1810.HK). A Xiaomi é uma empresa da internet com smartfones e hardware inteligente conectados por uma plataforma de IoT como centro.

Com a visão de ser amigável com seus usuários e ser a "empresa mais legal" no coração de seus usuários, a Xiaomi está comprometida com a contínua inovação, com foco inabalável na qualidade e eficiência. A empresa cria incansavelmente produtos incríveis com preços honestos para que todos possam ter uma vida melhor através de tecnologia inovadora.

A Xiaomi é hoje a quarta maior marca de smartfone e estabeleceu a plataforma de IoT de consumo líder mundial, com mais de 213 milhões de dispositivos inteligentes conectados a sua plataforma, sem contar smartfones e notebooks. Atualmente, os produtos Xiaomi estão presentes em mais de 90 países e regiões em todo o mundo com forte presença em muitos deles.

Em julho de 2019, a empresa entrou para a lista Fortune Global 500 pela primeira vez, na 468.ª posição, e a 7.ª entre as empresas de internet. A Xiaomi é a mais nova empresa na lista Fortune Global 500 de 2019.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200109005754/pt/

Tom O'Reilly MPEG LA, LLC Tel.: 303.200.1710 toreilly@mpegla.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.