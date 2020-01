Mais de 40 mortos em chuvas torrenciais em Angola

Pelo menos 41 pessoas morreram devido às chuvas torrenciais que atingiram grande parte de Angola em menos de 24 horas no início desta semana, anunciaram nesta quinta-feira as autoridades do país africano.

Cerca de 12.000 pessoas foram afetadas por essas fortes chuvas, que causaram inundações, destruição de infraestrutura e plantações, segundo o Ministério do Interior.

As chuvas destruíram 378 casas e 12 igrejas, causaram danos significativos a mais de 2.000 edifícios residenciais e danificaram quatro pontes em doze das 18 províncias do país.

Além disso, também causaram quedas de energia e interromperam os sistemas de comunicação.

A precipitação ocorreu após um ano de seca sem precedentes no sul de Angola, que matou mais de 30.000 cabeças de gado, segundo as autoridades.