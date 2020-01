Riade denuncia violações iranianas da soberania do Iraque

A Arábia Saudita denunciou nesta quinta-feira as "violações iranianas da soberania do Iraque" em uma declaração do ministério das Relações Exteriores, publicada em Riade.

"O reino denuncia e condena as violações iranianas da soberania do Iraque", diz o comunicado, publicado pela agência oficial SPA, em referência aos disparos de mísseis na quarta-feira contra bases iraquianas usadas pelos militares americanos.

A Arábia Saudita é o primeiro dos vizinhos árabes do Iraque a denunciar tão claramente os ataques iranianos, já criticados por alguns líderes iraquianos, incluindo o presidente Barham Saleh.

Na quarta-feira, o Irã afirmou em uma carta enviada à ONU seu "total respeito" pela soberania e integridade territorial do Iraque.

Na mesma declaração, a Arábia Saudita reiterou seus pedidos de "moderação [dirigida] a todas as partes".

As autoridades sauditas também instaram essas partes a evitar uma "escalada para preservar a estabilidade do Iraque e da região".

Na segunda-feira, antes que o Irã executasse o lançamento de 22 mísseis em retaliação pelo assassinato do general iraniano Qasem Soleimani, morto por um drone americano em Bagdá, Riade pediu calma.

Naquele momento, o ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, Fayzal bin Farhan, mencionou à imprensa uma escalada "muito perigosa" entre o Irã e os Estados Unidos.

Por sua parte, o rei Salman da Arábia Saudita enfatizou a necessidade de tomar medidas para reduzir as tensões em uma conversa por telefone com o presidente iraquiano em 4 de janeiro.

O príncipe herdeiro, Mohamed bin Salman, encarregou o príncipe Jaled bin Salman, vice-ministro da Defesa, de viajar para Washington e Londres para promover uma desescalada.