Grupo de Contato sobre Venezuela apoia Guaidó em disputa com Parra

Os países europeus e latino-americanos membros do grupo de contatos liderado pela União Europeia (UE) reiteraram nesta quinta-feira seu apoio a Juan Guaidó como presidente do parlamento de oposição da Venezuela, considerando a eleição de Luis Parra ilegítima.

"A eleição de Luis Parra não pode ser considerada legítima ou democrática", diz uma declaração do Grupo Internacional de Contato sobre a Venezuela.

"Apoiamos Juan Guaidó como presidente da Assembléia Nacional", acrescenta a nota.

O líder da oposição jurou na terça-feira como "presidente encarregado" da Venezuela à frente da Assembléia Nacional, depois de ser reeleito chefe parlamentar com os votos de cem deputados da oposição nas instalações de um jornal.

Guaidó forçou a entrada do Palácio Legislativo junto com cem deputados, dois dias depois de ter sido impedido de ser reeleito e que um opositor rival, Parra, se autoproclamou presidente da câmara com apoio chavista.

A presidência do parlamento, o único poder nas mãos da oposição, é fundamental para Guaidó.

Ratificado como presidente do Parlamento da Venezuela, Guaidó convocou assembleias de cidadãos para esta quinta, na tentativa de recuperar o apoio perdido nos últimos meses.

As assembleias programadas para o início da noite serão realizadas no leste de Caracas. Espera-se a presença de alguns deputados da oposição.

Guaidó também convocou "atividades de rua" nesta quinta e sexta-feiras (9 e 10), bem como um protesto no sábado (11) e uma manifestação em direção ao Palácio Legislativo na próxima terça-feira (14).