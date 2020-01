Putin supervisiona disparos de mísseis no litoral da Crimeia

O presidente russo, Vladimir Putin, supervisionou nesta quinta-feira (9) exercícios militares na costa da península anexada da Crimeia, que incluíam disparos de mísseis hipersônicos.

Putin estava a bordo do cruzador "Marshal Ustinov" para observar essas manobras, das quais participaram as frotas russas do Mar Negro e do Mar do Norte. A presença do presidente se deu após seu retorno de uma viagem oficial à Síria e à Turquia.

De acordo com um comunicado do Kremlin, Putin observou, em particular, os lançamentos do míssil hipersônico Kinjal ("punhal" em russo) e do míssil Kalibr.

O presidente elogiou, repetidas vezes, as virtudes dos novos mísseis russos, que, em sua opinião, reforçam a incontestável vantagem tecnológica da Rússia.

O míssil Kinjal foi testado pela primeira vez em março de 2018 e, em dezembro passado, o Ministério russo da Defesa anunciou a entrada em serviço dos primeiros mísseis hipersônicos Avangard, classificados por Putin como "virtualmente invencíveis".

A Rússia anexou a península da Crimeia em 2014, um movimento que foi condenado pela comunidade internacional.

Logo depois, uma insurreição pró-Rússia estourou no leste da Ucrânia. Até o momento, este conflito deixou cerca de 13.000 mortos.