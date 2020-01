Comunicado do Business Wire :Exclusive Networks

A Exclusive Networks anunciou hoje a nomeação de quatro novos vice-presidentes sêniores para complementar sua equipe de liderança global existente. As nomeações de Gerard Allison (SVP da EMEA), Brad Gray (SVP da APAC), Scott Lewis (SVP das Américas) e Barrie Desmond (SVP de Marketing e Comunicações) fornecerão liderança estratégica in loco, apoiando o sucesso contínuo da empresa ao oferecer valor local e global exclusivo, enquanto impulsiona o crescimento futuro por meio de tecnologias líderes de mercado, serviços inovadores e modelos de negócios disruptivos, criando valor em escala para fornecedores e parceiros de canal.

"Gerard, Brad, Scott e Barrie são operadores altamente experientes que farão uma contribuição valiosa para nossos negócios em 2020 e diante", disse Olivier Breittmayer, CEO da Exclusive Networks. "A chegada deles coincide com um período empolgante de transformação e inovação corporativa, à medida que continuamos expandindo e otimizando nossos processos operacionais para um crescimento renovado em ofertas de serviços disruptivos, portfólios de produtos e modelos de negócios."

Gerard Allison é um executivo sênior altamente experiente, com mais de 30 anos de experiência na criação de equipes de sucesso na região da Europa, Oriente Médio e África (EMEA), trabalhando em fornecedores como a Juniper Networks e, mais recentemente, na Gigamon. Sua extensa experiência e conhecimento dos mercados de TI e segurança, astúcia comercial, visão empreendedora, desenvolvimento de relacionamentos e habilidades de gerenciamento trazem uma vasta experiência para os negócios da EMEA.

Brad Gray é um executivo sênior altamente experiente, com mais de 25 anos de experiência na criação de equipes de sucesso na região da Ásia-Pacífico (APAC) em fornecedores como Juniper Networks, Polycom e, mais recentemente, na SAP. Tendo residido por 20 anos em Singapura e por três anos na Indonésia, os conhecimentos culturais, tecnológicos e comerciais de Brad na região trazem uma riqueza de compreensão e experiência para os negócios da APAC. Sua nomeação ocorre quando as antigas regiões da Ásia e do Pacífico da Exclusive Networks se combinam em uma única região: a APAC.

Scott Lewis é um executivo sênior altamente experiente, com um histórico de mais de 25 anos em vendas regionais e liderança de operações nas Américas, tendo passado quase 20 anos no setor de segurança cibernética trabalhando em fornecedores como Blue Coat e IBM Internet Security Systems (ISS). Scott ingressa na Exclusive proveniente da Fortinet, onde passou os últimos sete anos liderando a organização de vendas empresariais nos EUA e, mais recentemente, as equipes de vendas no Oeste dos EUA.

Barrie Desmond retorna à Exclusive após um período sabático de 12 meses, tendo passado sete anos como diretor de Marketing do Grupo e, mais recentemente, como diretor de Operações. Barrie tem mais de 30 anos de experiência em marketing, comunicações e desenvolvimento de negócios, tendo ocupado cargos de gerência sênior em organizações de canais e fornecedores, com conhecimento especializado e experiência em tecnologias e serviços disruptivos em nuvem e segurança cibernética.

Os novos vice-presidentes sêniores trazem uma riqueza de conhecimento e experiência para a Exclusive Networks, tendo ocupado altos cargos de liderança regional nas principais organizações globais de canais e fornecedores. Cada um deles responderá a Andy Travers, vice-presidente executivo mundial de Vendas e Marketing.

"Nossa presença global é significativa e está em constante expansão, o que enfatiza a necessidade de uma forte liderança nos níveis local e regional", disse Andy Travers. "Gerard, Brad, Scott e Barrie são líderes empresariais comprovados com uma sólida trajetória de sucesso e espero trabalhar em estreita colaboração com eles para aproveitar as oportunidades de crescimento em suas respectivas regiões.

Sua vasta experiência, conhecimento e habilidades serão um grande trunfo para nossos negócios, nossos parceiros e nosso pessoal, à medida que continuamos expandindo nesta nova década."

