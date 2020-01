Comunicado do Business Wire :IDEMIA

A IDEMIA, líder mundial em Identidade Aumentada, anunciou hoje a nomeação de David Desharnais como diretor de Produtos Digitais do grupo. Como vice-presidente executivo e membro importante do Comitê Executivo do Grupo IDEMIA, Desharnais liderará a estratégia de plataforma digital e em nuvem da IDEMIA.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200109005418/pt/

IDEMIA Taps Former Amazon Exec David Desharnais as Chief Digital Product Officer (Photo: Business Wire)

Executivo premiado em inovação tecnológica, plataformas digitais e marketing, David Desharnais traz mais de 25 anos de liderança em desenvolvimento de sistemas e software e tecnologias digitais/nuvem em startups e empresas públicas multinacionais, incluindo Amazon, American Express, Traxpay, ARM e Cadence Design Systems.

Antes da IDEMIA, Desharnais ocupou o cargo de chefe de grupo e gerente geral de Indústrias Mundiais na Amazon Web Services, fornecendo soluções em nuvem para setores de alto crescimento, como serviços financeiros, automotivo, telecomunicações, energia, viagens, comércio varejista e mídia e entretenimento. David também atuou recentemente como presidente do conselho da Groundswell SPC, como diretor do conselho da qBotica Inc. e como membro do conselho executivo do Point A Center for Supply Chain Innovation - como consultor em tecnologias de IA/IoT/nuvem, automação de processos de robótica, FinTech, e Indústria 4.0.

"Continuar atendendo e encantando os clientes, fornecendo novas e inovadoras soluções digitais ao mercado é a chave para acelerar nosso crescimento", disse Yann Delabrière, CEO da IDEMIA. "Tenho certeza de que a forte liderança e experiência de David Desharnais serão essenciais, e um sólido impulso em sua missão dentro do nosso Grupo: levar as soluções e os recursos digitais da IDEMIA ao próximo nível, ajudando a moldar nossas estratégias de Unidade de Negócios e criando produtos e soluções digitais inovadores."

"A segurança dos dados, a privacidade do usuário final e a identidade digital são imperativos categóricos para permitir a mobilidade global sem atrito e estabelecer confiança na economia digital em rápido crescimento", disse David Desharnais. "Como líder mundial em biometria, identidade e segurança digital, a IDEMIA está no epicentro de moldar o futuro das interações e transações públicas e privadas, e é uma honra ter a oportunidade de liderar as talentosas soluções digitais e equipes de tecnologia que fazem isso ser possível."

Com sede nos EUA, David Desharnais chefiará uma equipe global de especialistas digitais encarregados de projetar, construir e executar as plataformas digitais da IDEMIA. A nomeação terá efeito imediato.

Sobre a IDEMIAA IDEMIA, líder mundial em Identidade Aumentada, proporciona um ambiente confiável que permite aos cidadãos e consumidores realizar suas atividades diárias (como pagar, conectar-se e viajar), tanto no espaço físico quanto no digital. A proteção da nossa identidade se tornou uma missão crucial no mundo atual. Ao defender a Identidade Aumentada, uma identidade que garante privacidade e confiança e garante transações seguras, autenticadas e verificáveis, reinventamos a maneira como pensamos, produzimos, usamos e protegemos um de nossos maiores ativos - nossa identidade -, seja para indivíduos ou para objetos, sempre e onde quer que a segurança seja importante. Fornecemos Identidade Aumentada para clientes internacionais dos setores Financeiro, Telecom, Identidade, Segurança Pública e IoT. Com 13 mil funcionários no mundo todo, a IDEMIA atende clientes em mais de 180 países.

Para mais informações, acesse www.idemia.com / Siga @IdemiaGroup no Twitter

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200109005418/pt/

Assessoria de imprensa Agência de RP: Havas Paris Irina Pungaru +33 6 13 02 34 76 idemia@havas.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.