Desemprego na Eurozona se manteve estável em 7,5% em novembro

O desemprego na zona do euro se manteve estável em novembro, situando-se em 7,5%, seu nível mais baixo desde julho de 2008 - informou o Eurostat nesta quinta-feira (9), acrescentando que o número de desempregados ficou em torno de 12,3 milhões.

A primeira estimativa para novembro do escritório europeu de estatísticas permanece sem alterações na comparação com os números de outubro e coincide com as projeções da consultoria Factset.

Primeira economia da zona euro, a Alemanha registrou o nível mais baixo dos 19 países do euro, em 3,1%, estável na comparação com o mês anterior, seguida de Malta (3,4%) e da Holanda (3,5%).

O desemprego na Eurozona não parou de recuar desde que ficou abaixo da linha simbólica de 10% em setembro de 2016. De abril a junho de 2013, alcançou seu recorde de 12,1%, em plena crise da dívida.

Os grandes países do sul da Europa, mais castigados por esta crise, seguem acima da média. A Grécia registrou o maior percentual de desempregados, 16,8%, conforme números de setembro.

O desemprego na Espanha retrocedeu um décimo em novembro, a 14,1%, assim como na França, a 8,4%. Na Itália, não registrou alterações, a 9,7%.

No conjunto dos 28 países da União Europeia, o desemprego se manteve estável em 6,3%, em quase 15,6 milhões de desempregados.