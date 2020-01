Avião ucraniano voltava para aeroporto por 'problema' quando caiu

O Boeing 737 da companhia Ukraine International Airlines que caiu quarta-feira (8) no Irã havia retornado para o aeroporto de Teerã, devido a um "problema" - anunciou a Organização da Aviação Civil (CAO) iraniana.

"O avião que se dirigia, a princípio, para o oeste para sair da zona do aeroporto, girou para a direita, devido a um problema e estava no caminho de regresso ao aeroporto quando caiu", explicou o CAO em sua página on-line nesta quinta-feira (9).

"Segundo testemunhas presenciais (...) observou-se um incêndio no avião que ia ficando mais intenso", acrescentou o informe publicado no site da CAO.

As testemunhas presenciais seriam pessoas que olhavam a decolagem do avião do solo, e outras que se encontravam em um avião que voava a maior altitude do que o Boeing no momento da tragédia.