Índia: greve por aumento de salário trava transporte

Milhões de indianos entraram em greve ontem, segundo os sindicatos, para protestar contra a privatização de empresas públicas e recursos naturais e exigir um aumento no salário mínimo e nas pensões.



A paralisação causou um caos no setor dos transportes. De acordo com sindicatos de trabalhadores, o governo indiano, do primeiro-ministro Narendra Modi, tem patrocinado o que eles chamam de uma política "contra os trabalhadores e o povo". A greve, segundo os trabalhadores, é por tempo indeterminado. (Com agências internacionais)







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.