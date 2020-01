Ministra da Justiça do Japão desmente acusações de Ghosn

A ministra da Justiça do Japão, Masako Mori, rejeitou nesta quinta-feira as críticas do executivo Carlos Ghosn ao sistema judiciário japonês e insistiu em julgar o ex-presidente da Nissan.

"Quero que ele enfrente realmente a justiça japonesa. Mas fugiu, inclusive quando não estava preso e podia ver seus advogados livremente. Esta atitude é indescritível", disse Mori em entrevista coletiva em Tóquio.

"Em qualquer caso, sua fuga não se justifica. Se o acusado Ghosn tem algo a dizer sobre seu processo, deve apresentar seus argumentos abertamente em um tribunal japonês e apresentar provas concretas", declarou a ministra, sem esconder sua irritação.

Mori reafirmou que espera "sinceramente" que Ghosn "faça tudo para defender seu ponto de vista em um processo penal justo no Japão, que o faça em um tribunal japonês".

Ghosn fugiu do Japão para o Líbano no final de dezembro, após ser libertado sob fiança, em abril.

O executivo franco-brasileiro-libanês concedeu uma entrevista coletiva nesta quarta-feira, em Beirute, na qual se concentrou a criticar pesadamente o sistema judicial japonês.