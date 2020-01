Justin Bieber revela que contraiu Doença de Lyme

A estrela do pop Justin Bieber anunciou nesta quarta-feira que contraiu a Doença de Lyme.

Em mensagem no Instagram, Bieber disse que abordará em um documentário no YouTube sua luta contra a doença, que é transmitida pela picada do carrapato.

"Foram dois anos difíceis até obter o tratamento correto para esta doença (...), mas vou voltar, e melhor do que nunca", escreveu o cantor.

Bieber atacou os críticos que, segundo ele, comentaram sobre seu físico, de alguém que parecia "drogado com metanfetaminas".

"Não se deram conta de que recentemente fui diagnosticado com a Doença de Lyme, e não apenas isto: tive um grave caso de mononucleose crônica que afetou minha pele, função cerebral, energia e saúde no geral".

A foto da publicação de Bieber mostra um artigo do site TMZ que informa o lançamento do documentário no YouTube no dia 27 de janeiro.

Segundo o TMZ, Bieber passou a maior parte de 2019 com a doença sem ser diagnosticada, até o médicos identificarem o problema.

A publicação inclui imagens realizadas em setembro, nas quais Bieber parece receber um medicamento intravenoso.

De acordo com o TMZ, Bieber está com um álbum novo e iniciará uma turnê em breve.

Os sintomas da Doença de Lyme incluem febre, cansaço, dor de cabeça, dor nas articulações e erupções em forma de alvo.

As pessoas tratadas com antibióticos geralmente se recuperam completamente, mas em alguns casos a infecção pode se agravar.