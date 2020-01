Trudeau condena ataque iraniano contra tropas americanas e canadenses

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, condenou nesta quarta-feira os disparos de mísseis do Irã contra bases de soldados americanos e canadenses no Iraque após a morte do general iraniano Qasem Soleimani.

"O Canadá condena os ataques com mísseis lançados pelo Irã na noite passada", disse Trudeau em entrevista coletiva, na qual defendeu uma "desescalada das tensões e o diálogo na região".

Trudeau revelou que havia canadenses na base de Erbil quando os mísseis caíram, "mas todos estão a salvo".

A operação "Mártir Soleimani" foi lançada pelo Irã em represália à eliminação do general, em um ataque de drone americano na sexta-feira passada, em Bagdá.