Petróleo cai após discurso de Trump

O petróleo caiu mais de 4,9% na quarta-feira, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, afastou o risco de combates no Oriente Médio.

O barril do WTI para entrega em fevereiro perdeu 3,09 dólares e terminou em 59,61. Em Londres, o barril Brent do Mar do Norte para março caiu 4,1%, para 65,44 dólares.

Em um discurso, Trump prometeu novas sanções contra o Irã, mas não fez alusões a possíveis ações militares depois que o Irã atacou instalações dos EUA no Iraque na noite de terça-feira.

Por outro lado, analistas observaram que os Estados Unidos registraram um aumento em seus estoques de petróleo na quarta-feira e isso também ajudou a diminuir os preços.