Comunicado do Business Wire :GVK BIO

Aragen Bioscience, Inc, uma subsidiária da GVK BIO e uma das principais CRO pré-clínicas especializadas em anticorpos monoclonais e outro desenvolvimento de produtos de moléculas grandes e Serum Institute of India Pvt. Ltd. (Serum), o maior fabricante mundial de vacinas, tem o prazer de anunciar uma colaboração para o desenvolvimento de várias linhas celulares estáveis para apoiar o programa de HIV da Serum. Essa parceria entre a Serum e a Aragen une duas organizações comprometidas em "Acelerar a pesquisa e desenvolvimento em ciências da vida", com o objetivo de desenvolver anticorpos monoclonais acessíveis que melhorem a qualidade da vida humana.

A Aragen alavancará sua experiência com sua plataforma RapTr? utilizando vetores proprietários e células hospedeiras CHO DG44 para desenvolver as linhas celulares. Combinado com a plataforma de análise, a Aragen está preparada para fornecer à Serum linhas celulares de alta expressão, permitindo que a Serum avance rapidamente seu programa para fabricação. Com um histórico comprovado de mais de 50 anos no desenvolvimento de medicamentos a preços acessíveis, o Serum concentrará seus esforços no avanço dessas novas moléculas em vacinas ou terapias impactantes que tratam e previnem doenças em todo o mundo.

"Estamos muito satisfeitos em fazer parceria com o líder global em vacinas", disseManni Kantipudi, presidente da Aragen, e Diretor Presidente, GVK BIO. "A equipe da Aragen é reconhecida globalmente por sua capacidade de clonar e expressar proteínas desafiadoras. Com essa colaboração com a Serum, esperamos aproveitar essa experiência para desenvolver e fornecer produtos biológicos acessíveis".

"O SIIPL está muito satisfeito em dar as mãos à Aragen. O SIIPL já está em colaboração com a IAVI e a Scripps Research para a descoberta de novos anticorpos monoclonais contra o HIV. Com nossas capacidades de fabricação e essa colaboração com a Aragen para desenvolver linhas celulares estáveis, o SIIPL poderá fornecer anticorpos monoclonais eficazes contra o HIV para o mundo desenvolvido e em desenvolvimento", afirmou o Sr. Adar Poonawalla, CEO da SIIPL.

Sobre a GVK BIO

A GVK BIO, líder em Organização de Pesquisa e Desenvolvimento por Contrato que atua no setor biofarmacêutico global, tem sede em Hyderabad, Índia, e tem operações em cinco unidades, inclusive Aragen Bioscience, Inc., na Califórnia, EUA. Fundada em 2001, a GVK BIO tem 19 anos de experiência na cadeia de valor de Pesquisa e Desenvolvimento, com foco em velocidade e qualidade com a garantia de segurança e conformidade. A equipe da GVK BIO com mais de 2.500 cientistas altamente qualificados, com o suporte de um modelo de negócios sem conflitos, processos bem definidos e expansíveis, instalações modernas e sólida abordagem de parceria voltada ao cliente, tem como foco levar ao mercado os produtos dos seus clientes. www.gvkbio.com

Sobre Serum

Serum Institute of India Pvt. Ltd. foi fundada em 1966 pelo Dr. Cyrus Poonawalla com a missão de fabricar imunobiológicos que salvam vidas. A Serum é o maior fabricante mundial de vacinas, em número de doses produzidas e vendidas globalmente (mais de 1,3 bilhão de doses). Estima-se que cerca de 65% das crianças no mundo recebam pelo menos uma vacina fabricada pelo Serum Institute. As vacinas fabricadas pela Serum são credenciadas pela Organização Mundial da Saúde em Genebra e estão sendo usadas em aproximadamente 170 países em todo o mundo.

A Serum é classificada como a principal empresa de biotecnologia da Índia, fabricando produtos biológicos altamente especializados para salvar vidas, como vacinas, usando tecnologias genéticas e baseadas em células de ponta, anti-soros e outras especialidades médicas.

A filosofia filantrópica da Serum continua com seu trabalho em vacinas e produtos biológicos mais recentes.

Saiba mais sobre o Serum Institute of India em https://www.seruminstitute.com/

