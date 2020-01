UE lança preparativos para futura relação com o Reino Unido

A União Europeia (UE) lançou seus preparativos nesta quarta-feira para definir seus limites e objetivos na futura negociação com o Reino Unido sobre sua relação pós-Brexit.

Os embaixadores dos países do bloco em Bruxelas devem se reunir intensamente até a saída do Reino Unido - em 31 de janeiro - para identificar possíveis armadilhas para sua unidade nas negociações comerciais com Londres.

Essas reuniões permitem que os países expressem sua visão sobre algumas questões delicadas, como as relacionadas a serviços financeiros, em 10 de janeiro, ou à pesca, em 14 de janeiro.

Esses debates devem orientar a Comissão Europeia, responsável por apresentar aos países do bloco um mandato de negociação para fazê-lo em seu nome.

Segundo duas fontes europeias, esse mandato deve ser apresentado às capitais quando a saída do Reino Unido for consumada, ou seja, a partir de 1º de fevereiro.

Os países da UE devem adotá-lo formalmente em 25 de fevereiro, durante uma reunião dos ministros de Assuntos Europeus do bloco, em Bruxelas.

Após a saída dos britânicos, em 31 de janeiro, terá início um período de transição que dura até o final de 2020, durante o qual o Reino Unido continuará a aplicar as regras europeias e a se beneficiar delas, mas sem participar do bloco.

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson espera aproveitar esse período para encerrar suas discussões sobre comércio e cooperação política com a UE, um prazo ambicioso para os europeus.

Johnson, que se reuniu na quarta-feira com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, rejeita qualquer extensão da transição que daria aos negociadores mais tempo para chegar a um acordo.