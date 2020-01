Putin visita Turquia para inaugurar gasoduto e tratar de Líbia e Síria

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan e seu colega russo Vladimir Putin inauguraram nesta quarta-feira o gasoduto TurkStream, que conecta Rússia e Europa, em um contexto de tensões na Síria e na Líbia.

Em uma cerimônia luxuosa realizada em Istambul, Erdogan chamou a abertura do gasoduto de "um evento histórico para as relações turco-russas e o mapa regional energético".

Putin enfatizou que "a parceria entre a Rússia e a Turquia é reforçada em todas as áreas, apesar dos esforços daqueles que se opõem".

Putin chegou nesta terça-feira à noite à Turquia após uma visita-surpresa à Síria - seu primeiro deslocamento a Damasco desde o início da guerra - em um contexto de tensões crescentes no Oriente Médio, após o assassinato do general iraniano Qassem Soleimani, executado com um drone pelos Estados Unidos em Bagdá.

Com dois gasodutos, TurkStream e Nord Stream, a Rússia aumenta sua influência no abastecimento de gás para a Europa, evitando passar pelo território ucraniano, em crise.

Mas o crescente domínio de Moscou nos mercados de energia da Europa causa preocupação nos Estados Unidos, que no mês passado ordenou sanções contra empresas envolvidas no projeto TurkStream e no gasoduto Nord Stream 2, quase concluído.

A infraestrutura, cuja construção começou em 2017, simboliza a espetacular aproximação protagonizada pela Turquia e pela Rússia após uma grave crise diplomática em 2015.

A inauguração do gasoduto coincide com o aumento das tensões na Líbia e na Síria, dois países em que Ancara e Moscou têm interesses divergentes.

Na semana passada, a Turquia enviou suas primeiras tropas, com 35 agentes, para apoiar o Governo de Acordo Nacional (GNA) da Líbia, respaldado pelo ONU, que está sendo assediado pelo marechal Khalifa Haftar, homem-forte do leste do país.

Já nesta quarta, Erdogan e Putin pediram um cessar-fogo na Líbia a partir da meia-noite do domingo, informou o chefe da diplomacia turca, Mevlut Cavusoglu.

- 'Forte relação pessoal' -

A Síria continua a ser um ponto sensível nas relações entre Erdogan e Putin.

As forças do governo sírio, apoiadas pela Rússia, ampliaram seus bombardeios contra os últimos feudos rebeldes na província de Idlib nas últimas semanas, provocando a fuga de milhares de pessoas para áreas próximas à fronteira turca.

Erdogan pediu um cessar-fogo em Idlib, como já foram estabelecidos de forma temporária, graças a acordos com a Rússia, no fim de 2018 e em agosto de 2019.

Contudo, a melhoria das relações entre os países foi estimulada por vários acordos nos setores de energia e defesa.

A Rússia está construindo a primeira central nuclear da Turquia e, no ano passado, entregou o sistema de defesa S-400 - o que provocou uma forte rejeição da Otan, da qual Ancara faz parte.

Os dois dirigentes forjaram uma "forte relação pessoal", afirma Jana Jabbour, do instituto Sciences Po de Paris, que acrescentou que "seus planos econômicos e energéticos são interdependentes".

O oleoduto é formado por dois condutos paralelos de cerca de 930 km de comprimento que conectam Anapa, na Rússia, a Kiyikoy, no noroeste da Turquia.

O TurkStream começou a abastecer a Bulgária, país que faz fronteira com a Turquia, na semana passada, e está sendo expandido na direção da Sérvia e Hungria.