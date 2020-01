Comunicado do Business Wire :Rockwell Automation, Inc.

A Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) anunciou hoje que assinou um contrato de compra da Avnet Data Security, LTD, uma empresa de capital fechado baseada em Israel que presta serviços de segurança cibernética há mais de 20 anos. A Avnet oferece um conjunto completo de serviços e soluções de tecnologia da informação (TI) e tecnologia de operações (TO), desde avaliações, testes de penetração, soluções de rede e segurança e treinamento até serviços gerenciados de TI/TO convergentes.

"A combinação de prestação de serviços, treinamento, pesquisa e serviços gerenciados da Avnet irá nos permitir atender a um número muito maior de clientes em todo o mundo e também continuará a acelerar o desenvolvimento de nosso portfólio neste mercado veloz", disse Frank Kulaszewicz, vice-presidente sênior de produtos e soluções de controle da Rockwell Automation.

A segurança cibernética é um dos segmentos de crescimento mais rápido dentre os ramos de atuação da Rockwell Automation. Como o setor fabril evoluiu e se tornou mais conectado do que nunca, as estratégias tradicionais de segurança física não bastam para proteger as operações de produção. Para ajudar nossos clientes a desenvolver, manter e evoluir estratégias proativas de segurança cibernética, a Rockwell Automation fornece um amplo conjunto de serviços e soluções. O amplo conhecimento e experiência da equipe da Avnet apoiarão o objetivo estratégico da Rockwell Automation de alcançar um crescimento de dois dígitos em soluções de informação e serviços conectados ao expandir nossa expertise em TI/TO cibernética e de rede pelo mundo.

"Estamos empolgados por nos juntarmos à Rockwell Automation para expandir ainda mais suas ofertas já robustas em segurança cibernética", disse Igal Cohen, CEO da Avnet. "Continuaremos atendendo a nossos clientes atuais enquanto expandimos nosso alcance para ampliar nossa gama de clientes. Nossa paixão e nossa missão sempre foram ajudar o máximo de organizações possível a proteger seus dados de ameaças internas e externas".

A transação deve ser concluída no início de 2020, sujeito às aprovações e condições costumeiras, e não se espera que tenha um impacto significativo sobre os resultados financeiros de 2020 da Rockwell Automation.

Sobre a Rockwell Automation

A Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) é líder global em automação industrial e transformação digital. Conectamos a imaginação das pessoas com o potencial da tecnologia para expandir o que é humanamente possível, tornando o mundo mais produtivo e mais sustentável. Sediada em Milwaukee, no estado norte-americano de Wisconsin, a Rockwell Automation emprega cerca de 23 mil solucionadores de problemas e atende a clientes em mais de 100 países. Para saber mais sobre como estamos dando vida à The Connected Enterprise nas empresas industriais, visite www.rockwellautomation.com

Sobre a Avnet Data Security, LTD

Fortalecendo a resiliência em segurança cibernética em escala global desde 1995, a Avnet acumulou conhecimentos e melhores práticas incomparáveis neste setor especializado de alta demanda.

A equipe da empresa, sediada em Israel, inclui dezenas de especialistas, instrutores, consultores seniores, pesquisadores e engenheiros de integração de sistemas, cada um com conhecimentos únicos em suas áreas. Para mais informações, acesse www.avnet-cyber.com.

