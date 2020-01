Londres e Bruxelas divergem sobre a próxima etapa de negociação do Brexit

O Brexit ainda não ocorreu e já há divergências entre Londres e Bruxelas sobre a próxima etapa, seu futuro relacionamento. A nova presidente da Comissão Europeia alertou nesta quarta-feira sobre os riscos das negociações relâmpagos que Boris Johnson deseja.

Ursula Von der Leyen, que assumiu o comando da Comissão em dezembro, viajou a Londres com o negociador-chefe europeu, Michel Barnier, para realizar sua primeira reunião com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson.

Mas antes da reunião, marcada para a tarde em Downing Street, a alemã deu uma conferência na London School of Economics, sob o título "Velhos amigos, novos inícios".

Van der Leyen disse: "Temos conversas difíceis pela frente e cada lado fará o que for melhor para ele".

Após meses de caos e bloqueio político, o Reino Unido deixará a UE no final deste mês, graças à esmagadora maioria conservadora alcançada pelo primeiro-ministro no início de dezembro.

Após o Brexit, Londres e Bruxelas empreenderão uma segunda fase de negociação, a de seu futuro relacionamento comercial, que Johnson prometeu concluir antes de dezembro de 2020, quando o período de transição previsto no contrato de divórcio termina.

Os líderes europeus já alertaram que não há tempo suficiente para negociar um ambicioso acordo de livre comércio, já que a Comissão não receberá seu mandato dos países membros até fevereiro e também levará vários meses para os parlamentos dos 27 ratificarem o acordo.

Isso deixaria, na prática, cerca de seis meses de negociação efetiva, quando esses tipos de tratados geralmente levam anos.

- Acesso ao mercado europeu -

Johnson está determinado a ir rápido para evitar qualquer novo adiamento.

"O primeiro-ministro deve enfatizar a importância de aprovar uma futura relação de confiança e positiva antes do final de dezembro de 2020", disse seu serviço de imprensa em comunicado.

"Depois de esperar mais de três anos para o Brexit, os cidadãos britânicos e europeus esperam, com razão, que as negociações sobre um ambicioso acordo de livre comércio terminem no prazo", será a mensagem de Johnson.

No entanto, Von der Leyen deixou claro que, se por causa do curto período de tempo, as duas partes não chegarem a um acordo completo sobre seu relacionamento, o Reino Unido poderá perder o acesso ilimitado ao seu principal parceiro comercial.

"Sem regras justas em matéria de meio ambiente, trabalho, tributação e auxílio estatal, não se pode ter acesso da mais alta qualidade ao maior mercado único do mundo", afirmou.

E "sem uma extensão do período de transição além de 2020, não se pode esperar chegar a um acordo sobre todos os aspectos de nossa nova parceria", disse.

Johnson insiste que não estenderá o período de transição e, portanto, a negociação.

Apesar de reafirmar sua "amizade" de longa data com o Reino Unido e seu desejo de manter laços estreitos, a UE quer impedir que esse país se torne um concorrente injusto às suas portas.

Especialmente porque Johnson deixou claro que não deseja ter ampla liberdade para negociar com países terceiros, como os Estados Unidos.

O presidente francês, Emmanuel Macron, alertou na terça-feira que, para alcançar um acordo de livre comércio antes do final do ano, Johnson deve mostrar "flexibilidade" nas negociações. E disse não querer sacrificar aspectos importantes por falta de tempo.