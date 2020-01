O ex-CEO da Renault-Nissan, Carlos Ghosn, apareceu pela primeira vez em público em uma entrevista coletiva em Beirute, depois de sua incrível fuga há duas semanas do Japão, onde é acusado em particular de peculato financeiro.

O magnata do seteor automotivo começou a falar com mais de 100 jornalistas e deve explicar as razões pelas quais fugiu do Japão.