Menino é encontrado morto em trem de pouso de avião em Paris

O corpo sem vida de um garoto de 10 anos foi encontrado nesta quarta-feira (8) no trem de pouso de um avião da Air France proveniente de Abidjan, na Costa do Marfim - informaram fontes próximas à investigação.

O avião, um Boeing 777, decolou de Abidjan, capital econômica da Costa do Marfim, na noite de terça-feira e aterrissou em Paris logo após as 5h GMT (2h no horário de Brasília).

Em nota, a companhia aérea confirmou a morte de um "passageiro clandestino" e lamentou uma "tragédia humana", mas não informou a idade da vítima.

"Além da tragédia humana, isso indica uma grande falha da segurança no aeroporto de Abidjan", disse à AFP uma fonte da segurança da Costa do Marfim, perguntando-se como uma criança conseguiu entrar no avião e se ele teve ajuda.

Nos últimos anos, várias pessoas, incluindo adolescentes, foram encontradas congeladas ou esmagadas mortas nos trens de pouso de aviões.

As temperaturas caem para -50°C entre 9.000 e 10.000 metros, a altitude na qual os aviões voam.