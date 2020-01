As equipes iranianas de busca e resgate encontraram as caixas-pretas do avião ucraniano que caiu nesta quarta-feira logo após decolar de Teerã, matando 176 pessoas a bordo, segundo a autoridade iraniana de Aviação Civil.

"As duas caixas-pretas do Boeing 737 ucraniano que caiu esta manhã foram encontradas", disse o porta-voz da autoridade, Reza Jafarzadeh, segundo a agência de notícias Isna.