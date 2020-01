O ataque com mísseis por parte do Irã contra bases utilizadas pelos Estados Unidos no Iraque é "um novo exemplo de escalada" - afirmou o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, nesta quarta-feira (8).

"O último ataque (...) é um exemplo a mais da escalada e do aumento da confrontação", afirmou Borrell, em breve declaração à imprensa, pedindo o fim da "espiral de violência".