Um Boeing 737 de uma companhia aérea ucraniana caiu na manhã desta quarta-feira quando decolava do Aeroporto Internacional de Teerã com destino a Kiev, matando as 170 pessoas a bordo, revelou o Crescente Vermelho.

"Diante das evidências, é impossível que os passageiros" do voo PS-752 Teerã-Kiev "estejam vivos", disse um alto funcionário do Crescente Vermelho iraniano à agência de imprensa ISNA.