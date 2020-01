Não há sobreviventes em queda de avião em Teerã, informa TV estatal do Irã

A queda de um Boeing 737-800 de uma companhia ucraniana em Teerã não deixou sobreviventes, segundo a TV estatal do Irã. Havia entre 170 e 180 pessoas a bordo, de acordo com relatos preliminares. A aeronave decolou na madrugada desta quarta-feira, 8, rumo a Kiev, mas caiu minutos depois, nos arredores da capital iraniana.



O desastre ocorreu horas após o Irã atacar posições americanas no Iraque, mas as primeiras informações indicam que o avião se acidentou por causa de problemas mecânicos.