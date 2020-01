O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na noite desta terça-feira que as avaliações de danos indicam que está "tudo bem" após o ataque iraniano com mísseis contra duas bases de militares americanos no Iraque.

"A avaliação de danos e vítimas está em andamento. Até agora, tudo bem! Temos o Exército mais poderoso e melhor equipado do mundo!", tuitou Trump, que fará "uma declaração" na manhã desta quarta-feira.