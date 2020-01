FAA proíbe voos comerciais dos EUA sobre Golfo Pérsico

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) proibiu as empresas aéreas registradas nos Estados Unidos a sobrevoar Iraque, Irã e o Golfo Pérsico, após o ataque com mísseis desta terça-feira contra bases americanas no território iraquiano.

"A FAA emitiu avisos aos pilotos esta noite explicando as restrições de voo (...) no espaço aéreo sobre Iraque, Irã e as águas do Golfo Pérsico e do Golfo de Omã".

"A FAA continuará monitorando de perto os eventos no Oriente Médio".

O Irã disparou "mais de um dúzia de mísseis" na noite de terça contra as bases em Al-Assad e Erbil, que abrigam tropas americanas no Iraque, segundo o departamento de Defesa dos Estados Unidos.

Segundo o Pentágono, não há informações sobre baixas nas bases até o momento.

A TV estatal em Teerã revelou que o ataque foi uma resposta à morte do general iraniano Qasem Soleimani, atingido por um míssil disparado por um drone americano na sexta-feira passada, em Bagdá.