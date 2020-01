Comunicado do Business Wire :Velodyne Lidar, Inc.

Velodyne Lidar, Inc. apresentou hoje Velabit?, o menor sensor da Velodyne, que traz novos níveis de versatilidade e economia à percepção 3D lidar, na CES 2020. O Velabit aproveita a inovadora tecnologia lidar e parcerias de fabricação da Velodyne para otimizar custos com a produção em alto volume. O sensor promove a missão da Velodyne de criar sensores 3D lidar de alta qualidade que sejam prontamente acessíveis a todos.

O Velabit complementa o portfólio de sensores da Velodyne. O sensor proporciona a mesma tecnologia e desempenho encontrados na suíte completa de sensores de última geração da Velodyne, e será o catalisador para criar possibilidades infinitas para novas aplicações em diversos setores. O compacto Velabit pode ser embutido em praticamente qualquer lugar em um veículo, robôs, veículos aéreos sem tripulação, infraestrutura e mais. Foi criado para ser fácil de fabricar em níveis de produção em massa.

O Velabit foi projetado para ser uma ótima solução lidar de grau automotivo para Sistemas de Assistência Avançada a Motoristas (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) e veículos autônomos. Permite robusta cobertura de percepção para pontos cegos na condução de veículos, detecção de tráfego de cruzamento, frenagem automática de emergência e segurança para pedestres e ciclistas. Altamente configurável conforme a aplicação do cliente, este sensor de faixa intermediária pode ser combinado com outros sensores lidar da Velodyne, como o Velarray?, para operação em alta velocidade ou para funcionar como solução lidar independente em aplicações de baixa velocidade.

O Velabit resolve os desafios de custo, segurança e projeto de soluções autônomas, proporcionando sólido desempenho de sensor. Estes são os principais recursos do Velabit:

-- Processamento integrado, com o compacto tamanho de 2,4" x 2,4" x 1,38" - menor que um conjunto de cartas de baralho - que é facilmente embutido em uma ampla gama de soluções.

-- Alcance de até 100 metros.

-- Incrível campo de visão: 60 graus na horizontal x 10 graus na vertical.

-- Altamente configurável para apoiar diversas aplicações.

-- Tecnologia comprovada Classe 1, seguro para os olhos, com 903 nanômetros.

-- Conector inferior, com opções de comprimento de cabos.

-- Múltiplas fontes de fabricação programadas para estarem disponíveis para projetos de produção qualificados.

"O Velabit democratiza o lidar com sua forma ultrapequena e seu preço, projetado para ser de US$ 100 em volumes de alta produção, tornando o 3D lidar disponível para todas as aplicações de segurança crítica", disse Anand Gopalan, diretor executivo da Velodyne Lidar. "Sua combinação de desempenho, tamanho e preço posiciona o Velabit para dar um salto quântico no número de aplicativos usando lidar. O sensor entrega o que o setor está buscando: uma inovação que pode desencadear uma nova era de soluções autônomas em escala global".

"Antes do Velabit, não havia um lidar pequeno e leve que fosse adequado para pequenos veículos aéreos e de solo não tripulados para mapear ou prevenir obstáculos", disse Alberto Lacaze, presidente da Robotic Research. "Como o Pegasus Mini? da Robotic Research é um veículo aéreo e de solo totalmente autônomo, ele requer o tamanho e a versatilidade do Velabit. Além disso, o Velabit permite o mapeamento mais avançado em HD sem GPS no setor. O Velabit preenche um espaço muito necessário no mercado e atualmente está em uma classe que é só dele".

O Velabit estará disponível aos clientes no meio de 2020. A Velodyne oferece suporte técnico de primeira categoria para o sensor na América do Norte, Europa e Ásia. Ele está agora em exibição no estande da Velodyne Lidar na CES 2020, no Salão Norte do Las Vegas Convention Center, estande número 7520.

