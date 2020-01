Pentágono diz que Irã lançou mais de uma dúzia de mísseis balísticos

O Irã lançou mais de uma dúzia de mísseis balísticos contra duas bases aéreas no Iraque, onde estão tropas americanas, informou o Pentágono nesta terça-feira, 7.



"Está claro que esses mísseis foram lançados do Irã e tiveram como alvo pelo menos duas bases militares iraquianas que hospedam militares e coalizões dos EUA em Al Asad e Erbil", afirmou o Pentágono em comunicado. "Essas bases estavam em alerta devido a indicações de que o regime iraniano planejava atacar nossas forças e interesses na região", diz o documento.



O ataque às bases de Erbil e Al Asad começou por volta das 19h30 (de Brasília), segundo autoridades de defesa.



A porta-voz da Casa Branca, Stephanie Grisham, disse que o presidente americano, Donald Trump, foi informado sobre os ataques e está consultando autoridades do governo. Fonte: Dow Jones Newswires.