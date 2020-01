Comunicado do Business Wire :Walton Global Holdings Ltd.

A Walton Global Holdings Ltd. e suas afiliadas (coletivamente, a Walton), uma empresa de investimento imobiliário e ativos territoriais com US$ 3,8 bilhões sob gestão e administração, adquiriu a propriedade de 245 acres da Lee Farms localizada em 4300 Wilson Ave. na cidade de Loveland, estado norte-americano do Colorado.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200107006124/pt/

The 245-acre Lee Farms property in Loveland, Colo. is slated for a single-family residential master planned community of approximately 900 units. (Graphic: Business Wire)

O terreno em pré-desenvolvimento está projetado para ser uma comunidade de aproximadamente 900 unidades residenciais unifamiliares com casas dos mais diversos tipos e tamanhos. O lote se situa muito próximo às comunidades residenciais novas e em etapa de venda de Meadowbrook Ridge, Mariana Butte e The Lakes at Centerra.

A propriedade foi adquirida da The True Life Companies e da família Lee.

Localizada a 14 minutos de Fort Collins, Colorado, lar da Universidade Estadual do Colorado, a região de Loveland ostenta uma vigorosa economia com dezenas de empresas inovadoras que abrangem desde startups de tecnologia até organizações Fortune 500, baixo nível de desemprego e um crescimento populacional estável que está impulsionando a demanda por construções residenciais.

Brett Limbaugh, diretor de serviços de desenvolvimento da cidade de Loveland, acredita que este é um bom momento para aproveitar as boas condições do mercado atual e declarou: "Estamos muito animados por trabalhar com a Walton na evolução do desenvolvimento da Lee Farms e presenciar ainda mais crescimento nessa área de mercado".

Simultaneamente à compra da propriedade da Lee Farms, a Walton garantiu a participação em uma construtora de residências de capital aberto com planos de iniciar as construções no terreno em 2020. As negociações já se encontram em andamento com uma carta de intenções concentrada na saída que concede à construtora um primeiro direito de recusa para a aquisição em etapas da propriedade. A construção no terreno está prevista em diferentes etapas, proporcionando distribuições a investidores à medida que a construtora vender as residências.

A aquisição do terreno de Loveland, Colorado, amplia o portfólio de 85.000 acres da Walton nos Estados Unidos, garantindo uma plataforma escalável de aquisição de terrenos para apoiar construtoras de residências com gestão de estoque capaz de atender à demanda no momento em que surge. A abordagem da Walton é uma resposta inovadora a transformações seculares no setor de construção de terrenos, cuja aquisição de financiamento tem se tornado cada vez mais desafiadora com endividamento.

A Walton anunciou recentemente seu primeiro fundo Builder Option Land Development (o BOLD Fund), que oferece a construtoras de residências a oportunidade de adquirir terrenos para trabalhar juntamente com uma empresa internacional de investimentos imobiliários e gestão de ativos, e garantir um fluxo de terrenos com menor contribuição de capital antecipado.

"Os benefícios de trabalhar com construtoras nacionais por meio desses acordos concentrados na saída ao manter o terreno para construções futuras estão abrindo enormes oportunidades para a Walton em todos os mercados onde pesquisamos e adquirimos terrenos", comentou Barry Dluzen, vice-presidente sênior de terrenos da Walton Global Holdings.

Há mais de 40 anos, a Walton pesquisa, planeja e estrutura investimentos em terrenos em pré-desenvolvimento localizados nos principais corredores de crescimento nos Estados Unidos e no Canadá. A evolução da Walton abriu as portas para a oferta de novos produtos, como o BOLD Fund, criando novas oportunidades para investidores e construtores de residências.

Sobre a Walton Global Holdings

A Walton Global Holdings é uma empresa privada líder global em investimentos imobiliários e gestão de ativos territoriais dedicada a terrenos localizados estrategicamente nos principais corredores de crescimento há mais de 40 anos. A empresa administra US$ 3,8 bilhões em ativos imobiliários na América do Norte em nome de seus investidores e parceiros de negócios. A Walton tem mais de 106.000 acres de terreno sob sua propriedade, gestão e administração nos Estados Unidos e no Canadá. Para mais informações, acesse Walton.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200107006124/pt/

CONTATO COM A MÍDIA: Jennifer Whittle LAVIDGE 480-998-2600 Jwhittle@lavidge.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.