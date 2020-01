Comunicado do Business Wire :Andersen Global

Com o objetivo de aumentar sua presença na África, a Andersen Global anunciou a assinatura do acordo de colaboração com o escritório tunisiano Jelil Bouraoui & Associates, especializado em serviços fiscais.

Fundado pelo sócio diretor Jelil Bouraoui em 1981, o Jelil Bouraoui & Associates aumentou sua área de atuação, emprega mais de 40 profissionais da área fiscal e se dedica exclusivamente a essa área de atuação, atendendo a diversos setores, como instituições financeiras, manufatura, óleo e gás, agricultura, hotelaria, mineração, comércio e transporte.

"Estamos comprometidos a garantir que nossos clientes estejam plenamente satisfeitos como as melhores soluções do mercado que contribuam com suas operações e saber que valorizam nossa transparência", afirmou Jelil. "Há mais de 30 anos, passei parte da minha vida profissional na Arthur Andersen, e nossa visão se ajusta perfeitamente à Andersen Global. Estamos ansiosos por fortalecer nossa presença não apenas na África, mas também em todo o mundo através de nossa colaboração com a organização."

"Colaborar com o Jelil Bouraoui & Associates na Tunísia foi a decisão mais lógica. Além disso, temos a honra de receber Jelil de volta à família Andersen", afirmou Mark Vorsatz, Presidente da Andersen Global e diretor executivo da Andersen. "Jelil e sua equipe demonstram sempre seu compromisso com a administração e oferecem aos clientes processos simples, que representam de maneira muito clara nossos valores. Durante esse período, é fundamental que nos ajustemos com pessoas sinérgicas à medida que continuamos a expandir nossa plataforma global".

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica de todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos EUA, atualmente a Andersen Global conta com mais de 5.000 profissionais no mundo todo e está presente em mais de 167 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

