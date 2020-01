Justiça eleitoral da Bolívia prevê eleições presidenciais complexas

O presidente do Tribunal Supremo Eleitoral (TSE) da Bolívia prevê que as eleições presidenciais de 3 de maio serão realizadas em "condições complexas", após o pleito anulado em outubro passado por conta da denúncia de "manipulação dolosa" feita pela Organização dos Estados Americanos (OEA).

"A eleição de 2020 será realizada nas condições complexas que chegou o destino imprevisto das eleições de 2019" e "se aproxima uma travessia arriscada", disse o presidente do TSE, Salvador Romero, em um evento público.

A Bolívia retorna às urnas em 3 de maio, após as eleições de 20 de outubro terem sido anuladas depois que um relatório de auditoria da OEA indicar "manipulação maliciosa" em favor do ex-presidente Evo Morales, que renunciou em 10 de outubro. novembro.

Pela primeira vez em 40 anos, a Bolívia anulou uma eleição, lembrou Romero. A última vez que isso aconteceu foi em 1978, após a fraude a favor do candidato oficial Juan Pereda Asbún, afilhado político do então ditador de direita, o general Hugo Banzer.

Após as eleições anuladas, os sete membros do TSE que deram a vitória a Morales estão detidos e processados por crime de fraude eleitoral, enquanto o sistema de contagem rápida de votos, chamado TREP, está sendo questionado.

De acordo com o cronograma do novo TSE, os postulantes à presidência devem registrar suas candidaturas até o dia 3 de fevereiro.

O centrista Carlos Mesa, principal rival de Morales nas eleições anuladas, o líder regional de direita Luis Fernando Camacho e o pastor evangélico coreano-boliviano Chi Hyung Chung anunciaram suas candidaturas com antecedência.

Uma pesquisa divulgada recentemente colocou o Movimento Ao Socialismo (MAS), partido de Morales, que ainda não nomeou candidato, como o primeiro na intenção de votos com 20,7%. Em segundo lugar está a atual presidente interina Jeanine Áñez, que disse que não concorrerá, com 15,6%. O ex-presidente Mesa figura com 13,8%.