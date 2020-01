Comunicado do Business Wire :Forter

Forter foi nomeada líder em prevenção de fraudes de e-commerce e classificada como a mais alta em inovação no Radar Frost de 2020 nos EUA no Mercado de Prevenção de Fraudes em e-commerce. Compilado pela empresa líder de analistas Frost & Sullivan, o relatório destaca a tecnologia de proteção contra fraudes em tempo real da Forter que protege os comerciantes enquanto oferece uma experiência ideal em todos os pontos de contato do consumidor.

"À medida que a fraude em e-commerce continua crescenfo, as abordagens tradicionais de prevenção à fraude que se concentram nas transações não são mais eficazes para deter os fraudadores sofisticados de hoje", disse Vikrant Gandhi, diretor do setor de Tecnologias de Informação e Comunicação da Frost & Sullivan. "A Forter se destaca no setor por sua capacidade de oferecer uma ampla variedade de soluções de prevenção de fraudes, incluindo proteção de contas, proteção de pagamento e abuso de políticas protegendo toda a jornada do consumidor com uma plataforma de classe empresarial."

Fraude em e-commerce em Ascensão - a Prevenção Requer uma Nova Abordagem Baseada na Confiança

As vendas globais em e-commerce devem ultrapassar US$ 4 trilhões em 2020, com o ambiente online como o canal preferido para atividades fraudulentas.

Além da fraude no cartão de crédito, o Radar observa que as violações de dados expõem cada vez mais informações confidenciais e pessoais de milhões de consumidores que estão sendo usadas para fraudes de controle de contas (ATO).

De acordo com o relatório, "proteger os varejistas da fraude em e-commerce, identificando transações de alto risco e apoiando e protegendo novas experiências de entrega de serviços, são as duas principais áreas de foco", com ênfase crítica no "equilíbrio certo entre gerenciamento de fraudes, receita comercial, aprimoramento e experiência do cliente."

Forter - O futuro da Prevenção de Fraudes em e-commerce

Forter foi pioneira na única solução do setor que avalia a confiança em todos os pontos da jornada do consumidor. A plataforma Forter, que processa anualmente mais de US$ 150 bilhões em transações de e-commerce, fornece a visão mais abrangente do comportamento legítimo do consumidor e fraudulento entre empresas e indústrias em todo o mundo.

Forçar pontos fortes competitivos como Líder do Setor no Radar Frost 2020 são impulsionados por:

-- Capacidade da Forter de oferecer implementações altamente integradas orientadas por dados e personalizáveis que protegem os negócios durante todas as etapas do ciclo de vida do cliente em tempo real;

-- A vasta rede global de fraudes da Forter que permitiu adquirir os dados necessários essenciais para fornecer uma variedade de serviços diferenciados nativamente em uma única plataforma;

-- Equipe de ciências de dados da Forter e especialistas em domínio da fraude que alimentam a plataforma com novos métodos de ataque à fraude para mantê-la à frente dos fraudadores.

"O futuro do comércio está se transformando em transações de relacionamentos, sempre, em qualquer lugar. Ao avaliar a confiança em todos os pontos da jornada do cliente e alavancar nossa rede global de comerciantes, apenas a Forter pode fornecer aos varejistas a inteligência em tempo real necessária para deter os fraudadores em tempo real e permitir a melhor experiência ao consumidor ", disse Michael Reitblat, cofundador e CEO da Forter. "Ser nomeado como líder no Frost Radar valida ainda mais nossa abordagem em fornecer a única plataforma de classe empresarial do setor que ajuda os varejistas a construir relacionamentos mais profundos com os clientes, eliminar fraudes e desbloquear a promessa do comércio com base na confiança."

Para baixar uma cópia do relatório, acesse www.forter.com/FrostRadar.

Sobre a Forter

A Forter é líder em prevenção de fraudes em e-commerce, processando anualmente mais de US$ 150 bilhões em transações de e-commerce e protegendo mais de 600 milhões de consumidores em todo o mundo contra fraudes em pagamentos, controle de contas, abuso de políticas e muito mais. A solução de prevenção de fraude baseada em identidade da empresa detecta atividades fraudulentas em tempo real durante todas as experiências on-line do consumidor.

A plataforma integrada de prevenção de fraudes da Forter é alimentada por sua crescente Rede Global de comerciantes, apoiada por pesquisa e modelagem preditiva de fraudes e pela capacidade dos clientes de adaptar a plataforma às suas necessidades específicas. Como resultado, a Forter conta com a confiança de empresas da Fortune 500, varejistas icônicos, agências de viagens on-line, restaurantes de serviço rápido, serviços sob demanda e empresas em rápido crescimento para fornecer precisão excepcional, uma experiência de usuário mais suave e vendas elevadas com fraude bastante reduzida.

A Forter trabalha com as principais marcas empresariais, incluindo Nordstrom, Priceline, TGI Fridays, Instacart e Away. A empresa é apoiada por US$ 100 milhões em capital de VCs de primeira linha, incluindo Sequoia, NEA e Salesforce. Para mais informações acesse www.forter.com..

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200107006071/pt/

Brian Merrill fama PR para Forter Tel: 617-986-5005 E: Forter@famapr.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.