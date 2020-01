Comunicado do Business Wire :Velodyne Lidar, Inc.

A Velodyne Lidar, Inc. anunciou hoje Anand Gopalan como seu novo diretor executivo. Gopalan, que ocupava anteriormente o cargo de diretor de tecnologia (CTO) da Velodyne, assume o novo cargo em substituição a David Hall, lendário fundador da empresa. Hall seguirá atuando em tempo integral como presidente do conselho e envolvido ativamente na direção da tecnologia, visão de produto e estratégia comercial da empresa.

Gopalan é um reconhecido engenheiro e executivo de tecnologia com experiência no desenvolvimento e na liderança de organizações de engenharia de todo o mundo. Ele passou a integrar a Velodyne em 2016 para formar uma equipe avançada de pesquisa e desenvolvimento. Gopalan lidera as equipes de tecnologia e desenvolvimento de produtos centrados no cliente da Velodyne para abordar as demandas do mercado para soluções lidar projetadas para produção de alto desempenho, otimização de custos e volume elevado.

Nos últimos três anos, Gopalan tem atuado em estreita colaboração com Hall para desenvolver o roteiro tecnológico e a visão estratégica da empresa. Gopalan é reconhecido em todo o mercado como um líder de pensamento em negócios e também em tecnologia. Recentemente, Gopalan se tornou mais ativo como porta-voz da empresa, explicando habilmente os benefícios e as obras da tecnologia lidar a públicos do mundo todo. A Velodyne tem a política de promover seus talentos internos, e Gopalan foi uma escolha natural por ter provado seu grande valor em 2019.

Gopalan e a equipe da Velodyne esperam desenvolver a trajetória de crescimento da empresa. Graças à amplitude e à versatilidade do portfólio lidar da Velodyne, a empresa segue dando contribuições revolucionárias ao crescente mercado de veículos autônomos. A Velodyne é líder reconhecida em uma grande variedade de mercados, como automotivo, mapeamento, mobilidade sob demanda, robótica, segurança, veículos aéreos não tripulados (unmanned aerial vehicle, UAV), entre outros.

Sob a liderança de Gopalan e Hall, a Velodyne levou ao mercado uma série de inovadores produtos lidar, incluindo o Alpha Prime?, o Velarray?, o VelaDome? e um novo e revolucionário sensor lidar que, em breve, será utilizado em poderosos sistemas avançados de assistência ao condutor (Advanced Driver Assistance System, ADAS). Por seu baixo custo, esse sensor promoverá avanços na segurança automotiva para proprietários de carros convencionais. A Velodyne revelará na CES 2020 o novo sensor lidar, e Gopalan apresentará sua visão para a empresa em uma coletiva de imprensa realizada no estande 7520 da Velodyne na terça-feira, 7 de janeiro, às 11h PST (horário padrão do Pacífico).

David Hall inventou a inovadora tecnologia de sensores lidar tridimensionais em 2005, que possibilitou a revolução do setor automotivo e foi a base da liderança de mercado da Velodyne. Hall teve a ideia de empregar a tecnologia lidar para a condução autônoma quando participava do Grande Desafio DARPA para veículos autônomos. Detentor de mais de 30 patentes dos Estados Unidos, Hall é um visionário da tecnologia e inventor em série para as mais diversas aplicações, inclusive nos campos de sensores lidar, áudio e marítimo. A Intellectual Property Owners Education Foundation deu destaque a Hall com seu Prêmio de Inventor do Ano de 2018.

"Eu e Anand Gopalan trabalhamos lado a lado no roteiro de tecnologia da Velodyne. Ele é o executivo certo para liderar a Velodyne em sua próxima etapa de crescimento", declarou Hall. "Ele atua a partir da opinião dos clientes e das necessidades do mercado, e possui o brilhantismo técnico e as competências de liderança para inovar e apresentar resultados. Anand conta com meu total apoio enquanto seguirei proporcionando visão, estratégia e invenção em meu papel como presidente do conselho."

"David Hall é mais que o fundador da Velodyne; ele é também o fundador de nosso próprio setor. Sou muito grato pela confiança que ele depositou em mim e me sinto muito entusiasmado para liderar uma empresa com uma história tão profunda de inovação como a Velodyne. Estamos na vanguarda de nosso mercado e prontos para conduzir a era da autonomia. A Velodyne está promovendo mais mobilidade e segurança por meio de versatilidade, capacidade de resposta e agilidade", afirmou Gopalan.

Promover Gopalan a diretor executivo reforçará a equipe de liderança da Velodyne Lidar na condução dos negócios do dia a dia à medida que a empresa aborda oportunidades nos mercados dos Estados Unidos e globais. Gopalan e Hall continuarão contando como o apoio da sólida equipe de altos executivos da Velodyne, entre eles, Marta Hall, diretora de marketing (CMO); Rick Tewell, diretor de operações (COO); Mike Jellen, diretor comercial (CCO); Drew Hamer, diretor financeiro (CFO); Barbara Rogan, consultora jurídica; e Mircea Gradu, vice-presidente sênior de produto e qualidade.

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne oferece soluções lidar inteligentes e poderosas para autonomia e assistência ao condutor. Com sede em San José, Califórnia, a Velodyne é conhecida em todo o mundo por seu portfólio de revolucionárias tecnologias de sensores lidar. David Hall, fundador da Velodyne, inventou em 2005 os sistemas lidar de visão surround em tempo real como parte da Velodyne Acoustics. A invenção de Hall revolucionou a percepção e autonomia para nova mobilidade, mapeamento, robótica e segurança automotiva. A linha de produtos de alto desempenho da Velodyne inclui uma grande variedade de soluções de sensores, incluindo o economicamente acessível Puck?, o versátil Ultra Puck?, o Alpha Prime? para autonomia avançada, o Velarray? otimizado para ADAS e o Vella?, revolucionário software para assistência ao condutor.

