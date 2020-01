Canadá anuncia envio de parte de suas tropas do Iraque ao Kuwait

O Canadá enviará ao Kuwait nos próximos dias parte de seus 500 soldados servindo no Iraque, devido às tensões na região, anunciou nesta terça-feira (7) um oficial do Exército canadense.

"Nos próximos dias, os soldados deixarão temporariamente o Iraque para se estabelecerem no Kuwait, graças aos esforços de planejamento realizados pela coalizão e pela Otan", disse o chefe do Estado-maior Geral do Canadá, general Jonathan Vance, numa carta às famílias dos militares.

"Tomamos medidas para velar pela segurança de nossos efetivos", acrescentou Vance, após o assassinato do general iraniano Qasem Soleimani num ataque americano na sexta-feira passada em Bagdá.

O Canadá tem cerca de 800 soldados no Oriente Médio, incluindo os 500 no Iraque, que participam de uma missão de formação da Otan e integram a coalizão internacional contra o grupo jihadista liderada pelos Estados Unidos.

A Otan e vários países, incluindo Alemanha e Romênia, anunciaram na terça-feira a retirada de uma parte de seus soldados enviados ao Iraque.