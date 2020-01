Rohani diz que 'interesses americanos' correm risco no Oriente Médio

O presidente iraniano, Hassan Rohani, advertiu nesta terça-feira (7) seu contraparte francês, Emmanuel Macron, que os interesses americanos no Oriente Médio estão agora "em perigo", após o assassinato do general iraniano Qassem Soleimani em um ataque americano no Iraque.

"Os Estados Unidos devem saber que seus interesses e sua segurança na região estão em perigo e não podem escapar das consequências deste grande crime", declarou Rohani em conversa por telefone com Macron.

Segundo um comunicado da Presidência iraniana, Rohani acrescentou que "os americanos cometeram um grande erro estratégico ao assassinar o general [Qassem] Soleimani", chefe das operações exteriores dos Guardiães da Revolução, elite do Exército da República Islâmica, morto em um bombardeio em Bagdá na sexta-feira.

O texto acrescenta que para Rohani este ataque pode ter um efeito inverso ao resultado esperado pelos Estados Unidos.

"Constatamos que este crime reforçou como nunca a unidade e a solidariedade do povo iraniano e também do povo iraquiano", assim como os laços entre as duas nações, disse Macron.

"A República Islâmica do Irã não busca nunca a guerra e a insegurança na região e não hesita em defender seus direitos e sua soberania", acrescentou o presidente francês, lembrando o compromisso do general Soleimani, "comandante da luta contra o terrorismo" do grupo jihadista Estado Islâmico (EI) no Iraque e na Síria.

O Irã prometeu vingar a morte de Soleimani e a França lhe pediu para não fazê-lo.