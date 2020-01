Premiê iraquiano confirma ter recebido carta anunciando saída dos EUA

O primeiro-ministro iraquiano, Adel Abdel Mahdi, confirmou nesta terça-feira (7) ter recebido uma carta "assinada", "traduzida" e "muito clara" do comando americano anunciando uma retirada militar do Iraque.

"Não é uma folha que caiu da fotocopiadora [...] Agora, eles dizem que foi um rascunho [...], mas poderiam ter enviado outra carta de esclarecimento", disse o chefe de governo durante o Conselho de Ministros, transmitido pela televisão estatal.

Sobre o documento, na véspera, o chefe do Estado Maior americano afirmou que a carta em questão era um simples "rascunho não assinado" transmitido por "erro".

"Era uma carta oficial com o formato de página tradicional", insistiu Abdel Mahdi.

Além disso, acrescentou que primeiro enviaram uma versão traduzida para o árabe, que continha erros, e depois transmitiram uma segunda versão corrigida.

A carta se referia a uma votação realizada no Parlamento iraquiano, no domingo, para exigir que o governo expulsasse tropas estrangeiras do Iraque.

A decisão do parlamento iraquiano foi uma reação ao assassinato do general iraniano Qasem Soleimani, arquiteto da estratégia do Irã no Oriente Médio, em um ataque cometido pelos Estados Unidos em Bagdá.

Segundo o secretário de Defesa americano, Mark Esper, os Estados Unidos reorganizarão suas tropas, mas não abandonarão o país. "Não foi tomada uma decisão de deixar o Iraque. Ponto", disse o chefe do Pentágono à imprensa.

A carta em questão menciona uma reorganização "das forças para [...] garantir que a retirada do Iraque seja realizada com segurança e eficácia", e avisava que seriam realizados mais voos noturnos de helicóptero para esse objetivo.

Na noite de terça-feira, pelo quarto dia consecutivo, voos de helicóptero à baixa altitude foram registrados no centro da capital iraquiana, onde está localizada a Zona Verde, que abriga, entre outras instituições, a embaixada dos Estados Unidos.