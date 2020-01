Comunicado do Business Wire :ExaGrid

ExaGrid®, a provedora com liderança em armazenamento hiperconvergente inteligente para backup com deduplicação de dados, anunciou hoje recorde de reservas e de receita para o quarto trimestre de 2019, com término em dezembro, assim como um ano fiscal recorde de 2019. A ExaGrid teve um crescimento significativo nas Américas, América Latina, EMEA (Europa, Oriente Médio e África) e APAC (Ásia-Pacífico).

"Este foi o nosso melhor trimestre e exercício fiscal para reservas e receitas até o momento", disse Bill Andrews, CEO e presidente da ExaGrid. "Adicionamos mais de 100 novos clientes, com um número recorde de pedidos de seis dígitos para esses clientes. Atingimos um crescimento de dois dígitos em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. A ExaGrid se concentra em empresas que precisam armazenar centenas de terabytes em petabytes de dados de backup."

Destaques de parceiros e produtos no quarto trimestre de 2019

-- A ExaGrid continuou o seu forte crescimento de vendas com organizações do mercado intermediário até empresas que utilizam o Veeam® Software, Commvault®, Veritas® NetBackup, Oracle RMAN Direct e outros aplicativos de backup corporativo.

-- O ExaGrid teve um trimestre recorde de armazenamento de backup atrás do Commvault®, devido em parte a um anúncio feito no início do ano sobre a capacidade do Exagrid de deduplicar ainda mais os dados deduplicados do Commvault. O ExaGrid não exige nenhuma alteração na configuração para o Commvault e pode aprimorar a eficiência do backup em um fator de 3x.

-- A ExaGrid anunciou uma nova solução de armazenamento de dados para o Acronis® Cyber Backup, que oferece proteção e armazenamento de dados de borda eficientes para sites remotos.

-- O ExaGrid foi eleito "Inovação em Armazenamento de Backup do Ano" nos prêmios Storage, Digitalisation + Cloud (SDC, Armazenamento, Digitalização + Nuvem) 2019.

O ExaGrid soluciona os três problemas de computação inerentes para obter backups, restaurações e inicializações de VM (máquina virtual) mais rápidos, ao tirar proveito de sua arquitetura exclusiva de zona de aterrissagem, deduplicação adaptativa e dimensionamento.

"As soluções de deduplicação de primeira geração podem ter um custo proibitivo para o armazenamento de backup e são lentas para backups, restaurações e inicializações de VM, e é por isso que uma alta porcentagem dos clientes recém-adquiridos da ExaGrid está substituindo o Dell EMC Data Domain, HPE StoreOnce e Veritas NetBackup Série 5200/5300 de aparelhos. Estamos substituindo o disco de armazenamento primário de baixo custo por trás do Commvault, já que o ExaGrid é muito mais barato que o Dell, HPE Nimble, NTAP eSeries e Cisco 3260, quando os clientes exigem retenção a longo prazo", disse Andrews. "Continuamos vendo o crescimento por trás do Commvault, Veeam e Veritas NetBackup, enquanto a empresa sobe no mercado."

Todos os fornecedores de armazenamento de backup reduzem o armazenamento e a largura de banda em graus variados, mas a maioria oferece taxas de ingestão lentas devido à deduplicação com execução "em linha". Além disso, outras soluções armazenam somente dados deduplicados, o que faz com que as velocidades de restauração e as inicializações da VM sejam muito lentas. A taxa de ingestão do ExaGrid é 6x mais rápida que a de seu concorrente mais próximo. Diferentemente dos fornecedores de primeira geração, que apenas adicionam capacidade, à medida que os dados aumentam, os aparelhos ExaGrid adicionam computação com capacidade, o que garante que a janela de backup permaneça fixa no tamanho. Somente o ExaGrid utiliza uma arquitetura de expansão com uma zona de aterrissagem exclusiva, que lida holisticamente com todos os desafios de escalabilidade e desempenho do armazenamento de backup.

O sistema de backup de instalação completa com base em disco do ExaGrid combina o armazenamento corporativo com a deduplicação de dados a nível de zona e oferece uma solução baseada em disco, que é muito mais econômica do que o disco de baixo custo. Diferentemente das soluções de deduplicação em linha/expansão de primeira geração, que foram incorporadas em um servidor de mídia de aplicativo de backup ou em um dispositivo de armazenamento dedicado, o ExaGrid oferece a única verdadeira zona de aterrissagem e arquitetura de expansão do setor de backup com deduplicação de dados. A utilização da zona de aterrissagem do ExaGrid com a deduplicação adaptativa reduz pela metade o custo das soluções de grandes marcas de primeira geração e é 3x o desempenho de backup e 20x o desempenho de inicialização de restauração/VM. Ao utilizar uma arquitetura de expansão, o ExaGrid é a única solução que mantém a janela de backup fixa em tamanho, enquanto os dados aumentam, e elimina as atualizações de empilhadeiras e a obsolescência forçada do produto.

Sobre o ExaGridO ExaGrid oferece armazenamento hiperconvergente inteligente para backup com deduplicação de dados, uma zona de aterrissagem exclusiva e arquitetura de expansão. A área de aterrissagem do ExaGrid oferece backups mais rápidos, restaurações e recuperações instantâneas de VMs. Sua arquitetura de expansão inclui dispositivos completos em um sistema de expansão e garante uma janela de backup de tamanho fixo, à medida que os dados crescem, eliminando atualizações de empilhadeiras de alto custo. Visite-nos em exagrid.com ou conecte-se conosco no LinkedIn. Veja o que os clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências com o ExaGrid e por que eles agora gastam significativamente menos tempo com backup em nossas histórias de sucesso de clientes.

O ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200107005997/pt/

Contato com a mídia: Stacey Foster ExaGrid sfoster@exagrid.com 508-898-2872 x0248

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.