Nike será nova fornecedora de material esportivo do Liverpool

Os jogadores do Liverpool vestirão a partir da temporada 2020-2021 o material esportivo da gigante americana Nike, anunciou nesta terça-feira o clube inglês, atual campeão da Liga dos Campeões.

A emblemática camisa dos 'Reds' é 'propriedade' desde 2015 de outra empresa americana, a New Balance.

"Nossa camisa icônica é uma parte importante de nossa história e de nossa identidade", explicou Billy Hogan, diretor de operações comerciais do Liverpool.

"Damos as bem-vindas à Nike como nosso fornecedor oficial e esperamos que seja um patrocínio incrível para nosso clube, em nosso mercado doméstico e internacional, em um momento em que nosso número de torcedores segue crescendo", completou.

O valor do contrato assinado entre Liverpool e Nike não foi revelado. Segundo a imprensa britânica, o vínculo terá duração de cinco anos, até 2025.

Para finalizar seu contrato com a New Balance e assinar com a Nike, o Liverpool precisou acionar a justiça. Um tribunal britânico se pronunciou em outubro favorável ao clube, reconhecendo que a New Balance não dispõe da mesma rede de distribuição mundial e de marketing da concorrente.

O Liverpool, treinado pelo técnico alemão Jürgen Klopp, é o atual campeão da Liga dos Campeões e lidera o Campeonato Inglês com 13 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Leicester.

Os Reds não vencem o título inglês desde 1990.