Pompeo: Irã nunca terá arma nuclear; evidências mostram que havia ataque iminente

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, afirmou que o Irã nunca terá arma nuclear, que os Estados Unidos não permitirão que isso aconteça.



"O presidente Trump foi claro. O Irã nunca terá arma nuclear. Isso nunca vai acontecer.", disse Pompeu em coletiva de imprensa convocada para falar sobre a tensão no Oriente Médio após o ataque que matou o general iraniano Qassim Suleimani, comandante das Forças Quds - unidade especial da Guarda Revolucionária do Irã.



Pompeu reafirmou que o ataque em solo iraquiano teve como objetivo impedir um "ataque iminente" que estaria sendo orquestrado contra forças americanas no Oriente Médio. "Evidências mostram que havia ataque iminente", afirmou Pompeu.



O Secretário também informou que "múltiplas informações" foram dadas a Trump antes da decisão de matar Suleimani. Segundo Pompeo, o general iraniano massacrou milhares na Síria, foi responsável por vários ataques contra o Líbano, e representava a destruição no Iraque. "Os EUA agiram contra Suleimani para confrontar e conter", acrescentou.



Respondendo a perguntas de repórteres, Pompeu disse ainda que o Irã tem dado suporte a grupos milicianos no Afeganistão e que os EUA continuarão agindo para proteger vidas americanas e combater o terrorismo. Disse ainda que todas as ações tomas pelos EUA estarão dentro das regras internacionais de guerra.



Antes de responder a perguntas sobre as tensões no Oriente Médio, Pompeu prestou condolências ao povo australiano pelas mortes e estragos no incêndio de grande proporções que tomou o país. Citou também as preocupações com violações de direitos humanos por parte da China, tanto em relação à Hong Kong como no tratamento de minorias muçulmanas que são perseguidas no território chinês.